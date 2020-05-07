Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Политика
Глава государства верит, что Национальный совет реформ получит новый импульс

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Об этом говорится в Указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", сообщается на сайте главы государства.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны",  – отметил Владимир Зеленский.

Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом также вносятся изменения в указы Главы государства по единой государственной политики реформ в Украине, обеспечению деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", – сказано на официальном сайте главы государства. Персональный состав совета утверждает президент Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Грузии Георгий Гахария говорил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.