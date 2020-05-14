Автор 16 тысяч правок подал в суд на Разумкова из-за "антиколомойского закона"

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу" банковского законопроекта.

Также он просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения Регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", – говорится в сообщении.

Кроме того, Поляков и "слуга народа" Александр Дубинский зарегистрировали в Верховной Раде два постановления (2571-д-П и 2571-д-П1 соответственно) об отмене результатов голосования о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №2571-д ("антиколомойского" закона). Эти постановления блокируют подписание банковского закона спикером Верховной Рады и соответственно президентом Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".