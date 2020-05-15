США предоставили Украине военную помощь на $25 млн

Соединенные Штаты передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что США одерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.