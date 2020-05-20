"Я – честный и порядочный": Зеленский назвал себя противоположностью Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что лишь его баллотирование не дало возможности Петру Порошенко пойти на второй срок президентства.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что считает себя противоположностью своему предшественнику.

"Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Порошенко. Поэтому у меня вопрос: а кто для вас лучше – господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, какой он есть", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "всем" отличается от Порошенко.

"Я – честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", – сказал Зеленский.

Президент также выразил уверенность в том, что "приговор Порошенко еще впереди".

"Что касается приговора Порошенко – я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они (команда Порошенко, – ред.) так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров", – подчеркнул президент.

В то же время, глава государства отметил, что последнее слово за правоохранительными органами.

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