Зеленскому перед выступлением в парке грели стул феном

Перед началом пресс-конференции стул президента Владимира Зеленского сушили и грели с помощью фена. Соответствующее видео опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook.

"А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского", – написал он.

Пресс-конференцию провели в парке возле Мариинского дворца, перед конференцией был дождь, сцена и стулья намокли. Также дождь начал идти прямо во время выступления президента, но конференцию все равно продолжили.

Также журналист обнародовал видео, где сцену протирают четверо человек.

Как ранее сообщал Фокус: