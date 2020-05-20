Зеленскому перед выступлением в парке грели стул феном
Перед началом пресс-конференции стул президента Владимира Зеленского сушили и грели с помощью фена. Соответствующее видео опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook.
"А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского", – написал он.
Пресс-конференцию провели в парке возле Мариинского дворца, перед конференцией был дождь, сцена и стулья намокли. Также дождь начал идти прямо во время выступления президента, но конференцию все равно продолжили.
Также журналист обнародовал видео, где сцену протирают четверо человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая в парковой зоне Мариинского дворца прошла пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Журналисты жаловались на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.
- Владимир Зеленский прокомментировал претензии СМИ, которые не смогли аккредитоваться на мероприятие. Президент предложил представителям СМИ подготовить предложение, как он сможет общаться со всеми журналистами и формат такого мероприятия.
- При аккредитации СМИ на пресс-конференцию у президента Владимира Зеленского ориентировались на опыт Британии и США. Об этом рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.