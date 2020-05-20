Порошенко подозревает, что к публикации "пленок Деркача" может быть причастен ОП

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал публикацию "пленок Деркача" "спецоперацией пятой колонны Кремля". Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, Кремль хочет втянть Украину в предвыборную гонку в США и тем самым подорвать двупартийную поддержку Украины.

Также Порошенко заявил, мол сегодняшняя пресс-конференция президента Владимира Зеленского "дала обоснованные подозрения" того, что к "спецоперации" причастен Офис президента.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского, – сфабрикованы. Но сырье они могли достать в т.ч. в Офисе действующего президента Украины", – считает он.

В этой связи, Порошенко призывает СБУ расследовать, "кто это сделал, по чьей санкции и кому это выгодно".

Кроме того, пятый президент подчеркнул, что задействует все свои контакты, в т.ч. и в США – и среди республиканцев, и среди демократов – чтобы "не позволить вернуть Украину в сферу влияния России".

Сегодня, на пресс-конференции, президент Зеленский рассказал, что слышал о "пленках Деркача": "О Порошенко и Байдене – да, я слышал ... Я думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы".

Также он добавил, что генпрокурор еще вчера открыла уголовное дело из-за публикации аудиозаписей. "Будут расследовать. Я знаю, это может быть воспринято как государственная измена, квалифицировать это уголовное дело", – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.