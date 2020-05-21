Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов представителей боевиков в Минске

В четверг, 21 мая, украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ показала копии российских паспортов "главы ДНР" Дениса Пушилина и представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые участвуют в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет Укринформ.

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы акцентировали внимание присутствующих иностранных делегаций на попытках России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", – заявил он.

Посол показал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой – "министрам иностранных дел" "ЛНР" и "ДНР" соответственно, участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия от имени ОРЛО и ОРДО.

Украинская делегация отметила, что данные персоны не могут представлять местных жителей.

"Россия пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", – заявил Цимбалюк.

Он указал на то, что участие в переговорах должны принимать те местные жители оккупированных территорий, которые, как минимум, не имеют российского гражданства.

Цимбалюк также напомнил, что есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ, и все делегации стран-участниц ОБСЕ должны помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Владимира Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников позже сказал, что заседания проходят по видеосвязи, поэтому на нем не будут приниматься решение о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.