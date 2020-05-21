"Поговорим о том, кто бандит". Мэр Черкасс решил судиться с Зеленским

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в эфире Радио НВ, что подаст на президента Владимира Зеленского в суд за оскорбление в свой адрес.

По словам Бондаренко, суд пока не вынес приговор по открытым против него делам. "Я хотел бы, чтобы президент показал хоть один приговор суда, где меня признали бандитом", – сказал городской глава.

"У меня дочь учится на юридическом факультете и десятки жителей Черкасс мне звонили с просьбой подать в суд на президента страны. Я собираюсь подать в суд о защите чести и достоинства, если у нашего президента таковая имеется. И я думаю, что мы поговорим о том, кто бандит", – заявил он.

Вчера, 20 мая, Зеленский на пресс-конференции, в частности, сказал: "Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная... Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

Бондаренко сразу же ответил. "Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", – заявил мэр Черкасс.

Также он добавил, что Зеленскому "на местных выборах в Черкассах ловить нечего" и упрекнул президента в том, что он не участвовал активно в Революции Достоинства. "Где вы были в 2013-2014 годах, когда я был на Майдане и боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?", – сказал Бондаренко.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.