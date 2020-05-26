Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В документе отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.
"Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.
Пристальное внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.
Основной акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.
Также отмечается, что реализация масштабных реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к НАТО.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря 2019 года была подписана обновленная редакция Дорожной карты Украина-НАТО в рамках оборонно-технического сотрудничества.
- В начале февраля Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Впервые разработка документа происходила по международной методике Results-Based Management (RBM – Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.
- Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин в феврале заявил, что в течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО.
- Андрей Загороднюк, который ранее был министром обороны Украины, заявил, что уже в октябре Украину может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями.