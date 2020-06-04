Конституционный Суд рассмотрит законность введенного карантина
Сегодня, 4 июня, в Конституционный Суд поступило представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабмином и ВРУ.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
В частности, Верховный Суд просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.
Также указывается на необходимость проверить пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабмина от 20 мая 2020 №392, части первую и третью ст.29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 №294-ІХ; абзац девятый пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 №553-ІХ.
С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном веб-сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешено открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов, но с оговоркой, что за столом должно быть не более четырех человек (не включая детей до 14 лет). Разрешены также внутренние авиаперелеты.
- Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантинные ограничения в Украине могут быть продлены и после 22 июня.