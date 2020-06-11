В России обвинили Украину в "фактическом выходе из Минского процесса"

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", – сказал Грызлов.

"Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал он.

Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе.

"Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации на Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", – сказал он.

Отметим, что с 9 июня переселенцы с Донбасса (журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан) будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Они, по данным пресс-службы Офиса президента, будут принимать участие в работе групп ТКГ на постоянной основе.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе утратило актуальность. "Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – заявил он.