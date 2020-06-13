У Резникова и Демченко нет коронавируса, – Офис президента
Украинская делегация, летавшая недавно в Париж на переговоры по Донбассу, прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Результаты тестов у них оказались отрицательными.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Кроме того, вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников опроверг в комментарии "Интерфаксу-Украина" сообщения о заражении коронавирусом некоторых членов делегации.
"Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации", – сообщил он.
В состав украинской делегации также входили министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко. Возглавлял делегацию Алексей Резников.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня члены украинской делегации летали в Париж на переговоры по Донбассу.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Париже обсудил с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном ход Минского процесса, двустороннее сотрудничество Украины и Франции, а также подготовку предстоящего визита Эммануэля Макрона в Украину.
- Позже о коронавирусе у Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко сообщили несколько украинских изданий.
- 12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
- В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский будет работать в особом режиме из-за обнаруженного коронавируса у его жены Елены.
- Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.