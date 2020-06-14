"Держим на аппарате ИВЛ". Глава МИД рассказал о состоянии минского процесса
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе находится "на аппарате искусственной вентиляции легких". Об этом сообщил министр в интервью Укринформу.
По словам главы ведомства, жизнеспособность процесса поддерживается с помощью Франции и Германии. Сама же Украина руководствуется активной наступательной дипломатией.
"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", – отметил Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что аргумента России о якобы саботаже минского процесса украинской стороной, выглядят абсурдно, если учитывать действия дипломатов. Также международные партнеры признают конструктивную позицию Украины и попытки найти решение.
"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", – отметил Кулеба.
Кроме этого, Кулеба подчеркнул, что Украина повысила статус своей делегации и ввела новых членов, ожидая взаимности со стороны РФ.
"Мы ввели в ее состав представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц, задавая, по сути, новый стандарт работы", – подытожил министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.
- Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе утратило актуальность. "Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – заявил он.
- В России обвинили Украину в "фактическом выходе из Минского процесса". Борис Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе.