В Киевской области могут ужесточить карантин "в любой момент", – глава ОГА

Володин напомнил в обращении, что в области сейчас более 2 тысяч заболевших COVID-19, из них 173 – дети.

"Количество пациентов в инфекционных отделениях увеличивается. В стационаре – каждый четвертый инфицированный. Уже умерли 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них – это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии. Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. До усиления карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент", – сказал Володин.

Он отметил, что из-за этой ситуации в регионе областная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля над соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физкультуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Также усилен контроль за объектами торговли, учреждениями общепита, за соблюдением противоэпидемических мер во время посадки и высадки пассажиров.

Как ранее сообщал Фокус: