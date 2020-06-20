В Киевской области могут ужесточить карантин "в любой момент", – глава ОГА
Володин напомнил в обращении, что в области сейчас более 2 тысяч заболевших COVID-19, из них 173 – дети.
"Количество пациентов в инфекционных отделениях увеличивается. В стационаре – каждый четвертый инфицированный. Уже умерли 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них – это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии. Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. До усиления карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент", – сказал Володин.
Он отметил, что из-за этой ситуации в регионе областная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля над соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физкультуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.
Также усилен контроль за объектами торговли, учреждениями общепита, за соблюдением противоэпидемических мер во время посадки и высадки пассажиров.
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки количество новых случаев коронавируса немного снизилось – 19 июня подтвердили 841 случай заражения, тогда как 18 июня - 921.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Также правительство утвердило критерии для ужесточения карантинных ограничений.
- По состоянию на 20 июня к смягчению карантина не готовы девять областей и Киев. За сутки из этого списка выбыла Черновицкая область.
- На следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общепита и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. Данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского.