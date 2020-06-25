Взрыв на Позняках: Зеленский вручил пострадавшим ключи от первых 12 квартир

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в многоэтажке на Позняках.

Об этом сообщает Офис президента, который вел прямую трансляцию.

В частности, Зеленский выразил соболезнования семьям 5 погибших и передал ключи от квартир, куда смогут заселиться пострадавшие.

"Все 40 квартир мы выдадим в течение месяца. Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно отдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал президент.

Зеленский указал, что это новые квартиры, в них будет сделан ремонт. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.