Взрыв на Позняках: Зеленский вручил пострадавшим ключи от первых 12 квартир
Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в многоэтажке на Позняках.
Об этом сообщает Офис президента, который вел прямую трансляцию.
В частности, Зеленский выразил соболезнования семьям 5 погибших и передал ключи от квартир, куда смогут заселиться пострадавшие.
"Все 40 квартир мы выдадим в течение месяца. Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно отдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал президент.
Зеленский указал, что это новые квартиры, в них будет сделан ремонт. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.
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Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
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Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет.