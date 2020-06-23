Взрыв квартиры на Позняках: под завалами жертв больше нет

В результате взрыва погибли пять человек — две женщины и трое мужчин.

Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет, сообщают в ГСЧС.

"Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", – говорится в сообщении.

К проведению работ привлечены 223 человека и 44 единицы спецтехники.

Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.