Взрыв квартиры на Позняках: под завалами жертв больше нет
В результате взрыва погибли пять человек — две женщины и трое мужчин.
Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет, сообщают в ГСЧС.
"Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", – говорится в сообщении.
К проведению работ привлечены 223 человека и 44 единицы спецтехники.
Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.
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Из дома киевской многоэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.