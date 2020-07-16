Попа, как у Ким: в соцсетях обсуждают "предвыборное" видео Николая Тищенко

Видео, заполонившее все соцсети, начиная со среды, 15 июля, было снято год назад, 23 мая 2019 года. Это один из эпизодов YouTube-шоу "Караоке на колесах".

Тогда еще просто ресторатор Николай Тищенко встретился с ведущим Славой Деминым в красном такси, дал короткое интервью и спел под несколько хитов. Тот самый тверк он исполнил под песню Насти Каменских "Попа, как у Ким".

Год назад ролик большого резонанса не вызвал, а сейчас, перед праймериз "Слуги народа", его принялись обсуждать с воодушевлением.

На праймериз будут выбирать кандидата от "Слуги народа" в мэры Киева. Сначала состоится презентация программ кандидатов, затем - дебаты и голосование; решающее слово должен сказать президент Владимир Зеленский. Предварительно, в них будут участовать нардепы Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко, Ирина Верещук и Дмитрий Гурин.

Тищенко уже предпринимал попытки завоевать сердца киевлян. Что было нелегко после скандала с его рестораном "Велюр", который продолжал работать и принимать гостей в разгар карантина. Тогда журналисты Bihus.info следили за заведением несколько дней, фиксируя время прихода гостей и устанавливая их личности.

Сам ресторатор в ответ на расследование разразился постом, в котором назвал происходящее "информационным заказом" и объяснил, что в ресторане "Велюр" проходят заседания "своеобразного такого штаба", члены которого покидают заведение голодными. Позже он все-таки был наказан. С ним провел "жесткую беседу" сам Владимир Зеленский.

Позже Николай Тищенко попробовал сблизиться с избирателями, катаясь с ними в маршрутках. Но это тоже закончилось конфузом. Ресторатор проехался на транспорте "зайцем", объяснив это тем, что у него "льготы" (это неправда. Нардепы должны оплачивать проезд, который позже им компенсирует государство), а потом сел в свой Мерседес и укатил прочь.

Последним неудачным "выступлением" Тищенко была его благотворительная раздача лимонов жителям взорвавшегося дома на Позняках.

С той поры он приостановил свои попытки произвести впечатление на потенциальных избирателей, но его настигло прошлое – в соцсетях начали разгонять прошлогодний ролик с тверком.

Пользователи отметили, что что постоянные скандалы с участием Николая Тищенко вредят не только его личному рейтингу, но и партии "Слуга народа" в целом.

Большинство просто отмечали падение нравов в общем и в Верховной Раде в частности. При этом многие не обращали внимание (или просто не знали), что тверк-видео было записано еще до похода Тищенко в политику,

Одобрительных постов практически не было.Точнее, некоторые недоумевали, зачем вытаскивать на свет видео уже ставшее историей.

Зато было много острот по поводу тверка, персоны Тищенко и его чаяний стать киевским головой.

Сам Николай Тищенко, как и его соратники по "Слуге народа" всплывший ролик с танцем никак не прокомментировали. Решив, видимо, избрать единственную верную в данной ситуации тактику – выждать, пока шумиха сама утихнет.