Сторонники Порошенко пришли под дом, где раньше жил Зеленский

Политика
Протестующие требуют от бывших соседей Зеленского, чтобы те "ему передали все".

Участники протеста под Офисом президента против перемирия на Донбассе отправились к дому, где раньше жил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Страна.

Протестующие сформировали колонны, чтобы пойти к дому в Мариинском парке, где раньше жил Зеленский. Они хотят предъявить свои требования бывшим соседям президента, чтобы они "ему передали все".

Фото: Страна

Телеграм-канал KlymenkoTime сообщает, что протестующие хотят отправиться под здание Верховной Рады и на Майдан.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля.  Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций.

При этом, в Кремле вновь утверждают о якобы непричастности РФ к вооруженному конфликту. Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.