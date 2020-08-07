Шмыгаль назвал условие поставок воды в Крым

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе "Радіо Свобода" "Субботнее интервью".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если произойдет гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина не намерена обеспечивать водой оккупантов и их войска.

"Это невозможно", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также сказал, что с точки зрения промышленных поставок воды технически невозможно поставлять днепровскую воду на полуостров.

"Северо-Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты провели, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – сказал премьер.

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В начале марта премьер Шмыгаль в эфире ТК 1+1 заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму". После этого он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.

Россияне сразу ответили по заявлению Шмыгаля: Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем.

6 марта Шмыгаль с трибуны Рады еще раз объяснил свою позицию по подаче воды в Крым: "Украинцам будем поставлять воду хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями". Но речи о промышленных и военных объектах не идет.

Стоит отметить, что неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах к началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы. Из-за сильнейшей за 150 лет засухи в аннексированном россиянами Крыму полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.