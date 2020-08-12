Массовые протесты в Беларуси: Кулеба обнародовал официальную позицию МИД Украины

МИД Украины негативно относится к насилию во время акций протестов в Беларуси и призывает к диалогу между властями страны и обществом.

Официальную позицию по этому вопросу в интервью "Радио НВ" обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", – подчеркнул глава ведомства.

Он также пожелал Беларуси на фоне повышенного интереса России к ней найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.

В МИД Украины добавили, что сейчас пока не готовы дать оценку результатам президентских выборов в Беларуси, и сообщили, что в ведомстве "внимательно отслеживают ситуацию".

Ранее в МИДе сообщили, что во время массовых акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.