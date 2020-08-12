Виталий Коротич назвал события в Беларуси окончательным распадом СССР

Бывший главный редактор журнала "Огонек", украинский литератор Виталий Коротич заявил, что происходящие события в Беларуси знаменовали собой окончательный распад Советского Союза. Такое мнение он высказал в интервью Комсомольской правде.

"К власти приводят людей, которые никогда в Советском Союзе не жили, даже в школах там не учились. Приходит совершенно новое поколение. Уходят все, которые хоть немножко что-то помнили и имели какие-то нити, которые связывали их с советским прошлым, со сверстниками", – сказал Коротич.

По его мнению, белорусский Майдан скоро завершится, а его результаты будут зависеть от того, каким образом в этой ситуации поведет себя Александр Лукашенко.

"Нужна не революция, а эволюция. И если (Александр Лукашенко) будет достаточно умен, для того чтобы постепенно подвести к власти людей из нового поколения, которые хотят не разрушать, а развивать все то, что было и есть в стране, что-нибудь может и получиться. А Майдан… Он отшумит, да пройдет мимо. Из истерики ничего хорошего не получается", – сказал Коротич.

Он также напомнил, что в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко заверил, что, не собирается убегать из страны, и будет до последнего доказывать белорусам, что знает, как действовать.

Виталий Алексеевич Коротич – русский и украинский советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Общественный деятель, медиаменеджер и колумнист, редактор. Пишет на украинском и русском языках. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР, России, Украине, а также за рубежом как главный редактор журнала "Огонек" в период "перестройки".

Напомним, в Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

В белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты. В третий день протестов задержали еще тысячу человек.