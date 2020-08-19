СБУ опровергает свою причастность к поимке "вагнеровцев"

Главное управления разведки Минобороны Украины собщило, что российская сторона заранее готовила фейковую версию о причастности СБУ к задержанию "вагнеровцев".

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил глава разведуправления Кирилл Буданов.

"Очень подробную фейковою версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков и публичных обвинений в адрес России со стороны беларусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов", – сказал в интервью Буданов.

Глава украинской разведки отметил, что одновременно с российскими СМИ в украинском публичном пространстве эту версию стали поддерживать "некоторые политологи и социальные сети, которых можно уверенно называть пророссийскими".

По его словам, "достаточное количество фактов" свидетельствует о том, что происходившее было спецоперацией российских спецслужб.

"Только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск. Все эти так называемые "частные" военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют "частные" заказы", – сообщил Буданов.

Зеленский назначил кирилла Буданова главой Главного управления разведки Минобороны Украины недавно, 5 августа. Неделю тому президент представил Буданова коллективу разведуправления.

Напомним, вчера, 18 августа в информпространстве Украины через журналиста Юрия Бутусова была распростанена информация о том, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь.

За день до этого, 17 августа, о том, что украинская разведка собиралась провернуть хитрый план и захватить "вагнеровцев" рассказал агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам, операция была сорвана из-за главы ОП Андрея Ермака. "Фокус" разбирался, насколько эти данные достоверны.