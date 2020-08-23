МИД Беларуси ответил на "заезженные советы" Зеленского

Министерство иностранных дел Беларуси ответило на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Александру Лукашенко следует согласиться на повторные выборы.

Недавние "заявления и советы" Зеленского прокомментировал агентству БЕЛТА пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

"Знаете, Украина – братская для нас страна, и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", – заявил Анатолий Глаз.

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Так белорусский МИД прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского в адрес Беларуси, из его интервью телеканалу Euronews.

Фото: Euronews.com

В частности, Зеленский сказал телеканалу, что бы лично он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы оказался на месте Лукашенко.

"Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы", – заявил Зеленский, отметив, что пошел бы на это, чтобы успокоить народ Беларуси и рассеять сомнения в результатах голосования.

В ответ на это, спикер белорусского МИДа в комментарии БЕЛТА предложил украинским властям заострить внимание на внутренних проблемах собственной страны.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Минске началась массовая акция "Марш новой Беларуси" – на главной площади столицы собралась многотысячная толпа.