В Кремле пока не видят повода расследовать отравление Навального

В Кремле пока не видят повода для начала уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По его словам, для расследования случившегося с Навальным "должен быть повод", сказал Песков. По его словам, врачи сначала должны сначала найти вещество, повлиявшее на политика, установить, что стало причиной этого состояния.

"Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", – заявил Песков.

По его словам, разговоры о том, был ли Навальный действительно отравлен, "поспешны".

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", – сообщил Песков.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

Позже в Германии заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Из соображений безопасности к оппозиционеру приставили личную охрану.

На данный момент оппозиционер находится в коме.

Также Европейский Союз осудил возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель требует от российских властей тщательного расследования всех обстоятельств инцидента.