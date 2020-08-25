Покушение на жизнь. Меркель и ЕС высказались об отравлении Навального

Европейский Союз осудил возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель требует от российских властей тщательного расследования всех обстоятельств инцидента.

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится о том, что ситуация "похожа на покушение на жизнь".

Боррель также призвал Россию инициировать независимое расследование отравления политика и привлечь виновных к ответственности.

Такое же мнение высказала и Ангела Меркель, отметив, что все причастные к событию лица должны быть привлечены к ответственности.

"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это полностью прозрачно", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Бундестага.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

Позже в Германии заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Из соображений безопасности к оппозиционеру приставили личную охрану.