Нацсовет по ТВ лишил радиостанцию "Прямой FM" лицензии на вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины лишил радиостанцию "Прямой FM" лицензии на вещание. За такое решение проголосовали 5 членов Нацсовета.

Об этом сообщает сайт телеканала "Прямой", который транслировал заседания регулятора. Его генеральный продюсер Светлана Орловская, заявила, что не ожидала положительного решения Нацсовета, так как системное давление на канал продолжается давно.

"В принципе, это впервые за эту историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились... исключительно санкции в виде предупреждений. То есть какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание", – сказала она.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что давление на телеканал продолжается. В то же время заверил, что руководство "Прямого" будет продолжать добиваться, чтобы свобода слова в Украине была, а телеканал мог работать, как и любой другой в государстве.

Мнением по этому поделился и народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович. По его словам, атака на "Прямой" происходит из-за его проукраинской и проевропейской позиции.

Народный депутат Мария Ионова в Facebook назвала лишение радио лиценции "абсолютно политическим решением".

"Обидно наблюдать как Нацсовет своим решением аннулировал лицензию на вещание "Прямой-FM". Юридические аргументы юристов канала "Прямой" членов Нацсовета не интересовали", – написала она.

По ее мнению, начинается "наступление на свободу слова".

Отметим, в прошлом году на телеканале "Прямой" заявляли, что у владельца канала Владимира Макеенко проводятся обыски.

Кстати, в 2019 году Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телерадиовещания, который отказался продлевать лицензии пяти компаниям, вещающим под логотипом "112 Украина".

Шевченковский райсуд Киева 6 августа 2020 отказал СБУ и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала "112 Украина" и передаче их АРМА (Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).