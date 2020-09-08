Беларусь не выдала бы Киеву задержанных "вагнеровцев", – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдали бы Украине задержанных "вагнеровцев", если бы Киев потребовал этого. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который принимал участие в интервью с Лукашенко, сообщает ТАСС.
"И тут я ему задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", – то есть я подразумевал [выдачу], – на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", – сказал Бабаян.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что задержанным были принесены извинения, прежде чем они вернулись в Россию, передает Интерфакс.
"Я отправил своего сына (старшего сына президента Виктора Лукашенко, – ред.), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – сообщил Лукашенко в интервью для радиостанции "Говорит Москва".
Президент Беларуси рассказал, что ему поступила информация с границы между Россией и Беларусью, что на территорию РБ приехал автобус, в котором находятся 33 человека.
Он говорит, что изначально у спецслужб была информация, что один из находившихся в автобусе родился в Гомельской области и приехал к родным.
По словам Лукашенко, у властей была информация, что россияне должны были лететь в Стамбул.
"При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли", – добавил Лукашенко.
Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.
Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении выданных России из Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" все равно будет продолжаться расследование в Украине, а также суд, поскольку им уже объявили о подозрении.