Сюрприз для Тихановской. Польша предоставила оппозиционерке место для штаб-квартиры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 сентября встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Накануне в Faceboook он сообщил о "сюрпризе", который приготовил ей.

"Я хотел бы, чтобы свободные белорусы имели в Польше опору и безопасное убежище, поэтому у меня будет для них сюрприз, который я передам в руки Светланы Тихановской. Новый Белорусский Дом в Варшаве как место координации их борьбы и строительства гражданского общества", – написал он.

Премьер добавил, что ситуация динамичная, и Польша стремится реагировать на изменяющуюся реальность протестов: "Следим за ситуацией за рубежом и работаем над поддержкой белорусов в стране и за рубежом. Солидарность с Беларусью – это наш вклад в построение безопасной, свободной и демократической Европы".

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Напомним, Тихановская записала видеообращение к россиянам. Она призвала не верить "лживой российской пропаганде".

Ранее она призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Также Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой.