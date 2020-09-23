МИД Украины: церемония инаугурации не сделает Лукашенко легитимным президентом

Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.

Об этом на своем Twitter-аккаунте заявил в среду вечером, 23 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – написал Кулеба.

Скриншот: Twitter / Dmytrokuleba

Напомним, в среду, 23 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД Украины занимается выработкой официальной позиции Киева относительно инаугурации Лукашенко и его настоящего политического статуса.

Ранее в Офисе Зеленского заверяли, что резкая реакция официального Киева по вопросу событий в Беларуси может обернуться для Украины очередной эскалацией на фронте и срывом Минских договоренностей.