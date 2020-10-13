На всеукраинском опросе могут спросить о легализации медицинской марихуаны, – СМИ

Одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По данным СМИ, таким образом в команде президента Украины Владимира Зеленского хотят повысить явку молодежи на местных выборах.

О том, что в опрос хотят включить вопросы, интересующие молодежь, сообщили также источники ZN.UA в Офисе главы государства.

"Идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", – отметил собеседник.

По словам источника издания, организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы. Опрос планируют провести за частные средства.

Напомним, в интервью незадолго до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны "в капельках", в целом выступив за создание "украинских Лас-Вегасов".

Позднее, в сентябре 2019 года, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что для легализации медицинской марихуаны нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, добавив, что при дальнейших обсуждениях этого вопроса он будет "против".

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает против легализации короткоствольного оружия, медицинской марихуаны и проституции – по его словам, украинское общество к этому не готово.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

В Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах.