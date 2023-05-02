Запрос на справедливость. Почему военкомы могут не доехать до фронта

Вскоре военкомы могут отправиться на фронт защищать Украину, а их место займут авторитетные ветераны, имеющие тяжелые ранения. Такая инициатива предложена президентом Владимиром Зеленским в ответ на запрос общества на справедливость. Фокус разбирался, как такие изменения могут повлиять на систему мобилизации и поможет ли это реформировать бывшие военкоматы.

Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять руководителей территориальных центров комплектования (бывших военных комиссаров) на фронт, а вместо них назначать раненых военнослужащих.

"Есть одна из простых таких рекомендаций президента, он же Верховный Главнокомандующий, могу вам ее озвучить. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному подавляющее большинство "военкомов" основных, давно сидящих там, отправлять как военнослужащих на фронт. А направлять на их место военнослужащих получивших ранения, достойных знающих героев, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", — пояснил министр обороны Алексей Резников во время брифинга.

По словам министра, реформой территориальных центров комплектования (военкоматов) от Минобороны будет заниматься заместитель министра Александр Павлюк – командующий обороной и обеспечением Киева в марте-мае 2022 года.

Скандалы с раздачей повесток на улицах уже стали привычной новостью Фото: Скрин видео

Пожалуй, не бывает и дня, чтобы в новостных лентах не появлялись скандальные сообщения о работниках ТЦК. На днях в сети опубликовали видео, на котором трое мужчин в военной форме, по словам автора — представители ТЦК — заломили руки гражданскому и повалили его на землю. Один из них ударил лежащего мужчину ногой по голове. Ранее в Одессе очевидцы сообщили, что сотрудники ТЦК задержали мужчин на улице и удерживают в военкомате. Подобные новости каждый день поступают из всех регионов Украины.

Следует отметить, что в конце 2022 года украинские власти существенно обновили мобилизационное законодательство. Теперь военный учет считает не только лиц призывного возраста, но и общий, имеющийся человеческий мобилизационный ресурс для качественного укомплектования украинской армии. Требований по месту вручения повесток в нормативных документах нет. То есть повестки могут выдавать в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах или на улице. Также каждый военнообязанный гражданин должен явиться в ТЦК по месту своего пребывания для уточнения данных и постановки на учет. С учетом того, что таких добросовестных граждан мало, а сами центры имеют прописанные выше планы для выполнения — на улицы городов выходят военные, буквально гоняющиеся за мужчинами.

Что такое ТЦК и как стать "военкомом"

Вопрос реформирования военкоматов впервые встал в 2014 году, когда фактически разрушенная при президенте Викторе Януковиче система мобилизации не справлялась с вызовами, возникшими с началом АТО. Следует заметить, что еще тогда обсуждалась инициатива по замене военкомов на боевых офицеров с ранениями, но дальше разговоров тема не зашла.

Уже в 2017 году на базе военкоматов в Черниговской области был начат пилотный проект функционирования первых территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Через два года проект расширили еще на три области, а с 1 ноября 2020 года ТЦК СП заменили военкоматы по всей стране. Ожидалось, что новый подход должен улучшить работу с мобилизационными резервами, но на деле ТЦК так и остались бывшими военкоматами с новым названием.

Реформа военкоматов осталась сменой вывесок Фото: phm.gov.ua

В преддверии полномасштабного наступления РФ на Украину правительство утвердило положение о ТЦК и возложило на них обеспечение выполнения законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

По-прежнему непосредственное руководство и контроль за деятельностью ТЦК осуществляют соответствующие оперативные региональные командования, их в Украине четыре – ОК "Север", ОК "Юг", ОК "Восток" и ОК "Запад". Назначение руководителей центров также происходит там – в соответствии с номенклатурой должностей для назначения военнослужащих. Примечательно, что система мобилизации входит в командование Сухопутных войск Вооруженных Сил, а не Минобороны. Основной задачей ТЦК остается мобилизационная подготовка и проведение мобилизации.

Как военкома отправить на фронт

Рекомендация президента, Верховного главнокомандующего еще не приказом к действию, но должна инициировать как минимум процесс обсуждения. Армия во все времена была и является наиболее консервативной частью государства, тяжелой для любых системных изменений. За более чем год от полномасштабного вторжения РФ очереди желающих в ТЦК исчезли, зато возникла "охота" на военнообязанных мужчинах в общественных местах. Отдельно следует упомянуть об увольнении военнослужащих с тяжелыми ранениями, которые больше не пригодны для службы. Фактически, они остаются один на один с новой реальностью, при этом имея физические ограничения для полноценной жизни.

Военный эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий уверен в том, что это может привести к росту социальной напряженности в обществе.

"Очень правильная вещь заменить военкомов на военных, имеющих тяжелые ранения. Когда придет замена новых людей, я гарантирую, что такие люди будут больше цениться, это совсем другое братство, не кабинетное. Пример тому – начальник военного лицея Богуна, герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук", — говорит Козий Фокусу.

Легендарный генерал "Сумрак" Игорь Гордейчук — яркий пример социализации военных вне войска Фото: localhistory.org.ua

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев считает, что идею замены военкомов на ветеранов нужно тщательно проработать. Это касается вопроса эффективного использования новых структурных единиц в уже установившейся системе ТЦК.

"Во-первых, пришел в ТЦК такой ветеран, но у него нет базовых знаний и навыков. Он не справится с задачами без нужного опыта. Поэтому предварительно нужно подумать о подготовительных курсах, чтобы человек понимал, что и как должен делать. Так можно полностью разрушить систему мобилизационной подготовки и мобилизации

Во-вторых, вопрос — какими компетенциями обладают вчерашние военкомы, которые будут отправлены на фронт? Чем они будут полезны и эффективны в ходе подготовки и военных операций. Замечу, это, как правило, старшие офицеры, то есть полковники, майоры», — говорит Фокусу Селезнев.

Как побороть коррупцию в военкоматах

Селезнев замечает: не секрет, что случайных людей в системе бывших военкоматов не бывает, это своя отдельная каста, поэтому нет гарантии того, что они действительно попадут на войну. Так же нет предохранителей, что система не изменит новые лица в ТЦК и они не погрузнут в коррупционных схемах в будущем.

Коррупция в Украине является системным явлением, но, по словам Игоря Козия, в военной сфере есть факторы, способные минимизировать ее влияние. Речь идет о кадровой ротации, применяемой в странах-членах НАТО и внедрении института военного омбудсмена.

"То, что в системе военкоматов совершалась системная коррупция — ни для кого не новость. Но от нее тоже есть средства. По стандартам НАТО до кадров должна проводиться ротация в должности один раз в три года. На самые высокие должности назначают лиц, которые через три-шесть лет должны быть уволены со службы по возрасту. Я думаю, если бы в наших кадровых подходах были систематические ротации по стандартам Альянса, не было бы такой коррупции в военкоматах", — рассказывает эксперт.

Опрошенные Фокусом специалисты отмечают, что система бывших военкоматов и кадрового отбора военнослужащих уже давно нуждается в кардинальных переменах. На сегодняшний день у общества есть запрос на справедливость, но необходимо разбираться, в чем первопричина того, что система не работает (или работает таким образом), а не просто "заговорить" проблему.