В США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и РФ к концу 2023 года

По словам бывшего главы Госдепа Генри Киссинджера, переговорный процесс станет возможным благодаря усилиям Китая.

Бывший государственный секретарь США, 99-летний политолог Генри Киссинджер убежден, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, опубликованном в воскресенье, 7 мая.

По словам политолога, переговоры станут возможными благодаря политике Китайской Народной Республики.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места, я думаю, к концу года. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", — заявил Киссинджер.

Переговоры между РФ и Украиной

Западные чиновники убеждены, что переговоры между Киевом и Москвой станут возможными в результате успехов Вооруженных сил Украины в ходе анонсированного контрнаступления. The Wall Street Journal 7 мая писал, что усадить Россию за стол переговоров может Китай. Журналисты полагают, что такой вариант станет своего рода сдвигом в мышлении представителей Запада, особенно США, которые критически воспринимали идею вовлечения Пекина к мирной инициативе из-за его близости с Москвой.

В свою очередь политолог и философ из Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что реальные переговоры между Россией и Украиной будут возможны только после полной деоккупации Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, 2 мая председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Россия провалила свои стратегические цели в войне на территории Украины и будет вынуждена договариваться. По его мнению, "рациональные" россияне должны осознать необходимость переговоров в течение двух лет.

"Мирный план" Китая

24 февраля на сайте Министерства иностранных дел КНР была опубликована "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", которую в СМИ прозвали "мирным планом" Китая. Данный план состоит из 12 пунктов.

В тексте "мирного плана" идет речь о том, что войну на территории Украины необходимо остановить и начать мирные переговоры и при этом уважать суверенитет всех стран и соблюдать международные законы, в том числе устав ООН. При этом там не идет речи о том, что Россия должна вывести оккупационные войска с территории Украины.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что "мирный план" Китая может быть взят за основу мирного урегулирования.