Все-таки болен: у Путина раскрыли детали о состоянии здоровья Лукашенко

По словам одного из представителей Госдумы РФ, Лукашенко просто заболел, но не чем-то сверхъестественным. Поэтому он, скорее всего, нуждается в отдыхе.

В понедельник, 15 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о состоянии здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что в Кремле не имеют никаких сведений о проблемах со здоровьем белорусского лидера. Об этом сообщает российское издание НСН.

Он отметил, что Минск не сообщал ни о каких проблемах со здоровьем президента.

"Мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", — отметил представитель Кремля.

При этом, в этот же день первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заболел, но у него не ковид.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — отметил Затулин.

Что известно о состоянии Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последний раз появился на публике 9 мая в Москве на параде победы. По информации СМИ, белорусский политик не смог пройти 300 метров, чтобы возложить венок к могиле Неизвестного солдата. Также он не присутствовал на обеде вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и поспешно улетел обратно в Минск.

Пресс-служба президента Беларуси никак не прокомментировала состояние здоровья Лукашенко, и почему он не присутствовал на обеде.

"Его безрадостный вид на трибуне и во время личной встречи с Путиным дают основания думать, что он был вынужден лететь в Москву нездоровым", — предположили журналисты одного из белорусских изданий.

14 мая в Беларуси отмечали день официальной государственной символики, и Лукашенко снова на людях не появился. Поздравление от президента было опубликовано на сайте президента РБ, но на церемонии его прочитал премьер-министр Роман Головченко.

В тот же день, по неофициальной информации пресс-службы главы Беларуси, стало известно, что президент не появляется на публике, потому что у него "плотное расписание", в том числе "работа с документами".

Напомним, журналисты обратили внимание на нездоровый вид Лукашенко и его неспособность дойти пешком до Александровского сада.