Падение режима в Москве произойдет мгновенно: с чего начнется революция или гражданская война

Бывшие российские военнопленные, объединившиеся в "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России", начали войну с режимом Путина уже на территории РФ. После ряда успешных рейдов стали появляться разговоры о вероятном начале гражданской войны. Фокус разбирался, есть ли у населения России критическая масса и потенциал для такой войны.

Рейды бойцов Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область показали полную незащищенность российских границ и несостоятельность армии и спецслужб оперативно и адекватно реагировать на ситуацию. Бойцы, которых в России окрестили "диверсантами", два дня подряд свободно передвигались по территории региона и оставили его с трофеями в виде военной техники пограничников. Напомним, в РФ пограничные войска входят в структуру Федеральной службы безопасности.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже спрогнозировали, что в будущем подобные рейды могут иметь продолжение, а на территории РФ по-прежнему остаются бойцы РДК.

"Сопротивление в России набирает обороты. Определенная часть бойцов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" остаются на территории России и, собственно, продолжают борьбу и рекрутинг новых сторонников", — рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

При этом Украина официально не признает своей причастности к этом рейдам на территории РФ.

Отметим, что в интервью представители РДК и ЛСР отмечали, что их цель – борьба с режимом президента РФ Владимира Путина, а не против мирного населения.

Ранее россияне могли убедиться в неэффективности работы своего ПВО, когда в областях далеких от границы с Украиной от ударов неизвестных дронов начинали гореть нефтебазы и склады. Апогеем стала атака на Кремль в ночь на 3 мая. Уже 13 мая в Брянской области были сбиты два вертолета Ми-8, два штурмовика – Су-34 и Су-35. Что стало причиной потери авиационной техники вместе с экипажами российские власти внятно не объяснили.

Генерал-полковник Лапин лично руководил операцией против РДК в Белгородской области Фото: livejournal

Российская пропаганда очень поздно отреагировала на рейды РДК в Белгородскую область, в вечерних новостях показали уничтоженную военную технику, позже оказавшуюся фейковой постановкой и ликвидированных бойцов, которых не показали на камеру. Для пафоса и масштаба картинки выгонять диверсантов отправили "тяжелую артиллерию" в лице генерал-полковника Александра Лапина. То есть операцией командовал не какой-нибудь лейтенант или капитан пограничного отряда, а сразу начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

"Нюанс режима Путина в том, что они создают и существуют в определенной виртуальной автократии, ее основным ресурсом является создание необходимой действительности. В Кремле привыкли, что реальность можно откорректировать так, как им нужно. Но режим Путина слабо адаптивен к реальным вызовам. Там могут проблему замалчивать несколько дней, потом отрицать, что все было не так – рисуя свой сценарий, а дальше вообще запретить о ней вспоминать. Вспомните историю с ракетным катером "Москва", официальной версией было курение в неположенном месте, чтобы не признать, что это успех украинской операции. Другими словами, россиянам доказывали, что на корабле служили полные недоумки, которые не понимают, чего нельзя делать, а сам флагман ЧФ РФ – настолько убогий, что может затонуть от окурка", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

Кто выступит против Путина

Успешные действия диверсантов в пограничные сразу спровоцировали разговоры о вероятности начала в РФ выступлений против режима Путина. Более смелые заговорили о гражданской войне, проводя аналогию с 1917 годом. Россия уже потеряла на войне в Украине более 200 тыс. человек убитыми и ранеными. По оценкам ГУР в Украине еще находится около 400 тыс. российских военных, завершается подготовка и согласование "мобиков", которых не успели уничтожить в боях за Бахмут.

Кроме РДК и ЛСР следует упомянуть о "Сибирском батальоне", о создании которого в начале апреля 2023 года заявлял ветеран российских спецслужб Владислав Аммосов. К тому же нужно учитывать фактор "Вагнера" Евгения Пригожина, который героем возвращается из Бахмута, имея при этом открытый публичный конфликт с руководством российского Минобороны.

По большому счету все это должно способствовать зарождению определенной критической массы среди российского населения. Однако каких-либо официальных заявлений от либеральной оппозиции мы не услышали. Более того, во время мониторинга местных белгородских Телеграмм-каналов, которые якобы, до сих пор остаются свободными от кремлевской цензуры, никаких дискуссий о поддержке движения против Путина найдено не было. Главные темы обсуждения – уничтоженное и изуродованное имущество местных жителей, но не вопрос: почему так произошло?

Бойцы РДК систематически посещают российские пограничные города и деревни Фото: скриншот

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что говорить о вероятном начале гражданской войны на территории РФ сейчас не стоит. Российское население напугано тем, что война пришла на их территорию, а элиты пока еще контролируют ситуацию.

"Говорить о гражданской войне не стоит, но в перспективе есть два фактора, которые не могут не повлиять на нее в будущем. Во-первых, это решение кремлевских элит, как долго им это все будет нравиться. Во-вторых, это Пригожин, который сейчас расшатывает ситуацию в стране, хоть и считается инструментом Путина. Конфликт в Кремле есть, но перерастет ли он в горячую фазу трудно сейчас говорить", — рассказывает он Фокусу.

Фокус уже рассказывал, что Пригожину удачно проводить информационную кампанию в России, получая от того отклик от обычных россиян и капитализирует его в политические дивиденды.

В российских новостных лентах все чаще появляются новости о преступлениях, совершаемых ветеранами "Вагнера". Таким образом, общество пытаются приучить, что на территории страны находятся тысячи "головорезов" Пригожина, которыми он до сих пор командует. Примечательна новость, о том что жителя Москвы оштрафовали на 50 тыс. рублей за наклейку на авто с призывом Пригожина: "Шойгу, с*ка, где снаряды?". То есть даже в столице России появляются те, кто не поддерживает официальную кремлевскую линию.

Падение режима в России произойдет мгновенно, как это было в 1917 или 1991 годах

Разговоры о гражданской войне в РФ могут быть спланированы информационно-психологической спецоперацией, которая определенным образом действует в пользу Украины. Население запуганое вероятностью боевых действий должно задуматься о перспективе поддержки Путина и его политики.

По мнению политолога Олега Саакяна, говорить о росте критической массы в РФ не стоит, это не та страна, где общество оказывает влияние на власть и играет какую-то роль. Все изменения власти в России проходят в результате переворотов, поэтому общество нужно готовить к тому, что старая власть потеряла влияние, а новая будет лучше. Вместе с тем, он отмечает определенное изменение настроений внутри России, что может указывать на определенные процессы.

"По тем социологическим данным, которые можно получить от либеральных центров и мониторинга информационного поля, можно сделать выводы, что в России растет социально-политическое напряжение и тревожность. Внутри страны уже идут определенные процессы конфронтации, вспомните конфликт Пригожин-Шойгу, борьбу "башен Кремля" за распределение и ресурсы во время войны. Ранее Путин был арбитром над этими процессами, сейчас мы отмечаем, что он отдалился, и не участвует, — объясняет он Фокусу, — Хотелось бы верить, что все это указывает на назревание социального бунта, который постепенно скатывается в общественное противостояние. Но не войну. Возможна ли и будет ли в РФ гражданская война прогнозировать сложно".

Между башнями Кремля уже некоторое время продолжается конфликт, который стал публичным Фото: РИА Новости

Петр Олещук объясняет, что Россия – это классический крепкий авторитарный режим, с одним правителем, отсутствием системы сдерживаний и противовесов, полицейским террором. Сам режим держится на коллективном объединении интересов Путина и элит. При этом российский президент очень осторожен к представителям элиты и руководства армии.

"Обратите внимание, каким бы смешным и токсичным ни был Медведев, он находится у власти. Похожая ситуация с путинскими генералами — их снимают за провалы, но впоследствии назначают на другие не менее высокие должности. Пока всем удается договариваться и объединяться, конструкция российского режима выглядит прочной. Но никто не знает, когда она может рухнуть. Исторически так складывается, что во время перемен в России все рушится мгновенно. Вспомните 1917 или 1991 годы. Такой стремительный развал СССР не смог спрогнозировать ни один западный аналитический центр. Сейчас все может быть так же", — отмечает Фокусу Олещук.

Между тем среди российских пропагандистов уже начались споры, стоит ли вооружать население в приграничных с Украиной областях. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (тот, что причастен к отравлению Александра Литвиненко в ноябре 2006 года). Он предлагает немедленно выдать стрелковое оружие, гранаты, противотанковые ручные гранатометы так называемой территориальной обороне. В ответ бывший начальник одного из управлений Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, а сейчас военный эксперт Михаил Ходаренок сказал, что за такие призывы "необходимо бить по губам". Это еще один намек на то, что в РФ рассматривается вероятный сценарий гражданского противостояния властям.