На Белгород! Почему ЧВК "Вагнер" Пригожина начала войну против российской армии

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о стрелковом бое против подразделений российской армии. По результатам боя в плен был взят российский старший офицер, который рассказал интересные подробности. В Минобороны РФ информацию решили пока не замечать. Фокус разбирался, почему российские силы начали борьбу между собой и где ожидать нового появления "вагнеровцев".

В понедельник, 5 июня, в сети появилось видео допроса командира 72 мотострелковой бригады вооруженных сил России, подполковника Романа Веневитина, а также рапорт о бое между силами ЧВК "Вагнер" и регулярной армией РФ. Источником информации стала пресс-служба руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Согласно опубликованной информации, во время выхода наемников с позиций их путь в тылу был заминирован большим количеством взрывчатки. В момент разминирования по бойцам открыли огонь из стрелкового оружия. Сам инцидент произошел еще 17 мая, но публичным его сделали только сейчас. Во время допроса Веневитин объяснил, что отдал приказ к бою из-за личной неприязни.

"Сейчас расследование ведется. Многие факты не публичные. Однако могу опубликовать первичный рапорт", — сказал Пригожин.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объясняет Фокусу, что перестрелка с 72 мотострелковой бригадой РФ и плен подполковника — это личная война Пригожина по уничтожению армии "мертвых душ" и коррупции в Минобороны РФ. Конфликт является контролируемым, не зря информация о перестрелке появилась только сейчас.

"Вагнеровцы" обещают защитить россиян, ведь армия России не в состоянии прекратить "произвол и захват территорий" Фото: РИА Новости

"Напомню, что это та бригада, которая, по словам Пригожина, бросила фланги под Бахмутом и сбежала с поля боя. О формировании этой бригады стало известно в августе 2022 года, тогда в Оренбурге губернатор заявил, что к 72 мотострелковой бригаде присоединились сразу 60 местных жителей. Для понимания — численный состав бригады составляет 4500 человек. Впоследствии предположение о бригаде "мертвых душ" подтвердил Игорь Стрелков (Гиркин), отметив, что она состоит едва ли из двух рот (200-250 человек), — говорит Снегирев. — Конфликт Пригожина с Минобороны РФ является контролируемым процессом информационного навала на Сергея Шойгу. Сначала это были заявления о коррупции, потом о недвижимости Шойгу. Сразу после атаки беспилотников на Рублевку начала появляться информация о недвижимости руководства российского Минобороны в тех местах. Поэтому 72 бригаду можно назвать последним предупреждением Шойгу".

Снегирев отмечает, что информация о том, что 72 мотострелковая бригада на самом деле существует только на бумаге, помогла при планировании и ведении боевых действий на Бахмутском направлении.

Примечательно, что "армии мертвых душ" являются старой хорошо известной практикой в РФ. Еще в 2017 году Главное управление разведки Минобороны Украины докладывало, что в российских подразделениях на Донбассе наблюдается значительная некомплектность. Например, в так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса не хватало более 20% личного состава. Специалисты объясняют, что это делается для получения большего денежного обеспечения.

Противостояние между Пригожиным и руководством Минобороны РФ, в частности министром Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, давно является публичным и только набирает обороты.

По словам военного эксперта Олега Жданова, конфликт Пригожина уже вышел на криминальный уровень. Это называется покушение на убийство — одна сторона открывает огонь на поражение, когда другая разминирует территорию. При этом, это происходит не по ошибке, а вполне осознанно по приказу.

"Сегодня у них произошла перестрелка, а завтра могут пойти в реальный бой друг против друга", — говорит он Фокусу.

Опрошенные изданием эксперты объясняют это поиском виновных за провал российской армии.

Где сейчас ЧВК "Вагнера"

1 июня 2023 года Пригожин заявил, что подразделения "вагнеровцев" окончательно вышли из Бахмута. Наемники должны занять место в тыловых пунктах дислокации и ждать нового приказа. Тогда же Пригожин заявил, что они готовы отправиться в Белгородскую область, поскольку, по его словам, армия России под руководством Минобороны не в состоянии прекратить "беспредел и захват территорий".

Напомним, заменить на позициях "вагнеровцев" должны чеченские подразделения Рамзана Кадырова. Из-за этого окружение главы Чечни подвергло критике слова и действия Пригожина. С критикой выступили родственник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Поводом стали слова Пригожина, что чеченцы не собираются освобождать всю Донецкую область. Ему даже предложили выбрать место, чтобы встретиться и решить этот вопрос с глазу на глаз.

Фокус уже рассказывал, что кадыровские бойцы не являются чисто военным формированием и не способны выполнять штурмовые и общевойсковые операции. Их задача — полицейские функции на захваченных территориях.

Где сейчас находятся основные силы ЧВК "Вагнер", участвовавшие в штурме Бахмута, неизвестно. По словам секретаря СНБОУ Алексея Данилова, наемники перегруппируются и продолжат воевать против Украины.

"Да, это происходит. Но это не значит, что они прекратят с нами воевать. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах… они перегруппировываются на других трех локациях", — рассказал Данилов в интервью ВВС.

Где снова появятся "вагнеровцы"

По мнению Дмитрия Снегирева, наемники Пригожина могут появиться в трех местах — в приграничье с Украиной, Москве и Санкт-Петербурге и Африке. Эти перемещения продиктованы сложившейся ситуацией, а не волей выбора.

"Их выводят на территорию РФ, чтобы передать функцию по борьбе и подавлению оппозиционных настроений, некий жандармский корпус. На этом фоне у них уже возник конфликт с Кадыровым. Но у "вагнеровцев" будут не чисто репрессивные функции, а работа под видом мобилизационных мероприятий, рекрутинга и организационных вопросов. Поражение российской армии, к которому уже в эфирах готовят российские пропагандисты, является сильно демотивирующим фактором, поэтому с обществом будут работать. Вспомните, все революции начинались в "сонных" Москве и Питере", — говорит он Фокусу.

Дружба Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова перешла в конфликт и перепалку. Пока словесную. Фото: Соцсети

В свою очередь, Олег Жданов, наоборот, утверждает, что российское руководство всячески будет препятствовать появлению "вагнеровцев" на территории страны.

"Для Пригожина было бы лучшим вариантом появиться на территории РФ, но этого может не произойти. Российское руководство понимает, что армия Пригожина на своей территории будет неконтролируемой и вооруженной. В Украине, как-никак, их еще можно контролировать", — говорит он.

Жданов со ссылкой на собственные источники рассказал, что подразделения ЧВК выводят на временно оккупированную территорию Украины. В частности, их фиксируют на Азовском побережье. Известно о новых местах возле Бердянска и Мариуполя. Он также отмечает странное молчание президента РФ Владимира Путина по ситуации в Белгородской области.

Вместе с тем, Снегирев предполагает, что именно на наемников Пригожина могут возложить задачу создания ополчения в приграничных с Украиной областях. События последних дней показали, что российское командование не планирует снимать с фронта боевые части или перебрасывать их из глубокого тыла.