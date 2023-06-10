Внезапный визит: премьера Канады Трюдо заметили на улицах Киева (фото, видео)

В составе делегации в Украину также прибыла вице-премьер-министр Христя Фриланд. Канадские СМИ отметили, что Джастин Трюдо совершил неанонсированный визит в столицу на фоне "активизации долгожданного контрнаступления".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с необъявленным визитом прибыл в Киев. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает канадское медиа CBC.

"Трюдо прибыл в украинскую столицу в тот момент, когда правительство президента Владимира Зеленского пыталось оценить ущерб и провести дальнейшую эвакуацию населения вниз по течению после разрушения гигантской плотины в Каховке. Премьер-министр находится в Украине вместе с заместителем премьер-министра Христей Фриланд", — сообщили канадские журналисты.

В Киеве Трюдо начал свой визит с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину у Михайловского Златоверхого монастыря. Сообщается, что поездка Трюдо в Украину была запланирована в строжайшем секрете без соответствующих анонсов в СМИ.

Журналисты отметили, что Трюдо отправился в поездку "после недели напряженных усилий" по подавлению бушующих лесных пожаров в Квебеке и других регионах.

Канадская пресса также подчеркнула, что премьер страны прибыл в столицу Украины, "когда украинские военные активизировали давно ожидаемое контрнаступление".

Напомним, в начале мая стало известно, что в Бахмуте погибли двое канадских добровольцев. Один из погибших за несколько дней до гибели связался с журналистами и рассказал им, что очень беспокоится из-за тяжелых боев за Бахмут.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 29 млн долларов, куда войдут стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, топливо и другие предметы снабжения.