Год после Еленовки: кто в Кремле ответственен за убийство пленных

Ровно год назад, в ночь с 28 на 29 июля, в Волновахской колонии №120, известной как Еленовская, произошло массовое убийство военнопленных. При взрыве в бараке погибли по меньшей мере 53 азовца, еще 140 получили ранения различной степени тяжести. Фокус рассказывает, что стало известно за год расследования этого преступления. Мы поговорили со свидетелями тех событий.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Еленовская колония стала одним из многих мест содержания военнопленных и гражданских украинских заложников. Именно туда с марта 2022 года попадали те, кто не прошел фильтрацию, а также почти все защитники Мариуполя, которым в течение апреля-мая пришлось сдаться в плен. В частности, и защитники "Азовстали". Накануне полномасштабного вторжения России в Украину это исправительное учреждение пустовало.

Пленных содержали в больших бараках. Для азовцев в Еленовке россияне выделили два отдельных — 9/10 и 1/2, расположенных в левом дальнем углу колонии.

Периметр колонии со спутникового снимка Фото: Соцсети

В них все азовцы находились почти два месяца. Но 27 июля в азовских бараках появилась охрана со списками. В них были имена 198 представителей полка. Далее Фокус собрал весь фактаж событий в Еленовской колонии на базе опрошенных корреспонденткой Фокуса и представителями правозащитных организаций свидетелей, которые подробно рассказали о ходе трагедии.

Перевели в промзону: заранее составленные списки и подготовленный барак

Пленным 27 июля сказали собраться и с вещами подготовиться на выход. Охрана не сообщила, куда именно их переводят — кто-то думал, возможно, на обмен, кто-то, что в другое место содержания — в исправительную колонию в Горловке, где также уже были пленные. Оказалось, ехать никуда не пришлось — азовцев решили перевести в пустой барак в промзоне.

Стоит заметить, что ранее в колонии среднего уровня безопасности для мужчин №120 осужденные не просто содержались, но и вынуждены были работать, поэтому часть территории колонии занимает промышленная зона. Там были цеха по деревообработке, пилорама, авторемонтная мастерская, швейное производство и цех по металлообработке.

Именно в цех, где когда-то обрабатывали металл, и перевели пленных. Это квадратное здание с металлической пристройкой. Там поставили двухэтажные кровати, а позже дали матрасы и подушки. Бойцы описывают это помещение, как абсолютно не приспособленное для проживания. Рядом с кроватями стояли станки и прессы. Никаких удобств, даже минимальных, там не было.

Причину такого перемещения военнопленным никто не сообщал. Но даже если предположить, что администрация решила освободить переполненные бараки, а мест для сна в некоторых, действительно, не хватало, то нужно было начинать не с азовских, а тех, где содержали морпехов и пограничников. Если же азовцев хотели передать на обмен, то почему выбрали почти всех не травмированных, тогда как в Еленовке находились и раненые на "Азовстали"? Очевидно, цель перевода точная была, но она — не одна из двух, о которых мы отметили.

Поэтому, днем 27 июля в Еленовке в одном бараке оказались азовцы — все из разных подразделений полка. Были представители рембазы, артиллеристы, минометчики, медики. От рядовых до офицеров. Среди них был также замкомандира отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" по применению артиллерии, подполковника Дмитрия Букарева. Пятерых ппошников забрали в Донецк. Остались 193.

Надпись мелом на доске при входе в барак азовцы писали собственноручно Фото: Соцсети

Убийство в плену: реконструкция событий и характер травм

Накануне ночи взрыва представители колонии выискивали всех пленных возле барака, далее запускали в помещение по списку, чтобы убедиться, что все зашли. Некоторые из армейцев просили разрешить им ночевать на улице из-за жары, но услышали отказ. Им вообще запретили выходить на улицу — если в туалет, то по одному. Хотя в бараках в основной зоне выходить ночью было можно.

В 22:30, по решению военнопленных, которое они приняли на совещании, был отбой — военнослужащие легли спать, а свет в бараке выключили.

Примерно в 23:30 раздался первый взрыв. Снаряд попал где-то за пределами колонии. Некоторые военнослужащие слышали его, а некоторые — нет. На самом деле, многие из пленных, которых удерживали в Еленовке, привыкли, что обстрелы были регулярными — по периметру колонии стояли реактивные системы залпового огня "Град" и, как минимум, одна огнеметная система залпового огня "Солнцепек".

В 23:45 прогремел второй взрыв — уже в бараке. За ним еще один.

В этот момент в бараке погибли примерно три десятка военнослужащих, которые спали близко к эпицентру взрыва. А он был в районе больших железных ворот, которые вели в барак. На фото российских пропагандистских медиа можно увидеть обломки стены.

Обломки стены — вероятные последствия одного из взрывов Фото: Соцсети

Свидетели тех событий рассказывают, что проснулись от взрыва и ранений — некоторые говорили, что истекают кровью. Кто мог, сразу пытались выбраться из барака, но кровати были сжаты взрывной волной, и некоторые из азовцев оказались заблокированными. Ближе ко входу на кроватях были тела погибших и остатки тел. Большинство из них получили несовместимые с жизнью травмы.

Тем временем, в бараке время начался пожар. Свидетели говорят, что видели, как горят уже остатки человеческих тел.

Барак внутри после взрыва и пожара Фото: Соцсети

Затем пленные, которые могли передвигаться, выбежали на улицу. По дороге пытались вытащить раненых или тела. Когда те, кому удалось выжить, оказались на улице, думали, что может произойти еще обстрел, поэтому прислонились к стене барака. На тот момент она уже была горячая — очевидно, внутри была высокая температура.

Далее военные пробили сетку забора и вышли наружу, начали двигаться по территории колонии по направлению к зданию администрации и выходу. На улице было темно, только потом включили свет.

Медик "Азова" пытался оказывать помощь раненым. Впоследствии на площадку у входа в колонию допустили других пленных медиков, которые попали в плен также в Мариуполе, но на заводе Ильича. Они рассказали: аллея была залита кровью. Люди просто ползли — у некоторых были глубокие раны брюшной полости, травматическая ампутация конечностей, повреждения головы, многочисленные осколочные ранения. Впоследствии они видели, что некоторые пострадавшие не имели видимых повреждений, но у них был слабый пульс и низкое давление — вероятно, люди получили серьезные внутренние травмы, но без надлежащего оборудования и препаратов медики в тот момент не могли им помочь. У пленных медиков все-таки были ограниченные возможности и средства — мало турникетов, жгутов и обезболивающего.

Зато администрация колонии, согласно свидетельствам, полученным корреспондентом Фокуса, не пыталась помочь раненым. На территорию колонии не приглашались другие медики, например, из местных больниц, не допускались скорые помощи. Лишь иногда охранники колонии бросали белые тряпки для перевязок. Именно их потом можно было увидеть на аллее.

Свидетели рассказали, что ночью аллея у колонии была залита кровью Фото: Соцсети

Раненых забрали в больницы Донецка только между 5:00 и 6:00 утра — всего 71 азовца. Причем, вывозили не скорой помощью, а КАМАЗами. В первом грузовике были тяжелые — троих из них не удалось довезти до больницы. Среди них Владислав Солонский, о котором ранее писал Фокус.

Те азовцы, которые получили более легкие ранения, остались на территории Еленовки — их закрыли по 30 человек в двух в шестиместных камерах дисциплинарного изолятора.

Сложность реконструкции: отсутствует доступ к месту трагедии

Какое оружие было применено для убийства военнопленных — пока неизвестно.

Барак в промзоне утром 29 июля 2022 года: разрушенная крыша, следы пожара Фото: Соцсети

Сразу после обстрела российская сторона обвинила Украину, отметив, что это она использовала американские реактивные артиллерийские системы HIMARS. Мол, азовцы, которые были отделены в бараке, становились неудобным для украинской власти, поскольку начали давать показания "против режима". Российские СМИ даже продемонстрировали обломки от ракет.

Однако уже очень быстро украинские и международные эксперты опровергли эту версию. Во-первых, должны были бы быть следы обстрела на местности — глубокая воронка, большие разрушения, а их на фото не видно. Во-вторых, HIMARS на таком небольшом расстоянии — колония расположена всего в 15 километрах от линии фронта — использовать нецелесообразно, потому что это оружие для дальнего прицеливания. А недавно в ООН заявили, что хотя "точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются не выясненными, доступная информация и анализ позволяют сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS". В ООН отметили, что военнопленные, которые получили ранения или погибли в Еленовке и члены их семей "заслуживают того, чтобы правда была известна, а виновные в нарушениях международного права были привлечены к ответственности".

Обломки от ракеты HIMARS. В ООН заявили, что Россия говорит неправду об обстреле из этих систем Фото: Соцсети

Украинская же сторона сказала, что Россия использовала термобарическое оружие. Его обычно применяют для разрушения фортификационных сооружений во время уличных боев. Тогда внутри помещений все очень быстро выжигается: в течение 10-15 секунд сохраняется очень высокая температура — до 2500°С. Самая большая — в эпицентре.

Об этой версии в августе 2022 года заявили и в Офисе Генпрокурора. На основе анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов, было выявлено, что речь может идти о капсуле с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РЫСЬ. К такому выводу следствие пришло по итогам анализа по вопросам применения частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Фокусу также говорит, что основной версией для него было применение термобарического оружия, а затем совершение взрыва, возможно, с помощью самодельного взрывного устройства.

"Несколько недель назад я читал на российских пабликах, что это была акция, которую сделали патриотически настроенные офицеры. То есть говорилось, что было использовано что-то нестандартное — не мина, не фугас, но все было очень грубо сделано, — рассуждает эксперт. — Но глядя на фото сейчас и читая показания, начинаешь сомневаться. Термобар не дает обломков. Тонкий алюминий сгорает полностью. После него ничего не остается. Если же свидетели говорят массово об обломках до возникновения пожара, то возможно, был применен 122 мм снаряд, который попал в стену барака. От попадания мог возникнуть и пожар".

Сейчас дело об убийстве военнопленных расследует Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Во время проведения следствия были назначены как судебно-медицинские, так и баллистические экспертизы. Источники Фокуса в правоохранительных органах сообщили, что все еще неизвестен вид оружия, который был применен россиянами в Еленовке.

Кто ответственен? В теракте могут быть виноваты все от начальника колонии до высшего руководства РФ

Об организации нападения на барак с азовцами точно знал начальник колонии — Сергей Евсюков. Об этом говорят опрошенные Фокусом правозащитники.

"Мы в течение 2022 года изучали ситуацию в Еленовке: кого из украинских военных там удерживали и в каких условиях, кто руководил учреждением. Для этого документировали показания и реконструировали события, — говорит расследователь правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Мария Климик, — Поэтому нам известно, что начальником колонии до 29 июля 2022 года был именно Сергей Евсюков, бывший милиционер из Горловки, который долгое время жил на оккупированной территории, а потом согласился возглавить колонию. Конечно, на самом деле, он там ничего не решал, всем руководили россияне, но в ночь взрыва именно Евсюков и его заместители, а также несколько охранников, были теми людьми, которые сознательно не позволили оказывать медицинскую помощь раненым, которые смогли выжить при взрыве в бараке. Свидетели говорят, что в первые часы после взрыва он, находясь рядом, просто пил кофе и смеялся, именно он не допускал медиков к раненым. На следующий день после взрыва его освободили, колонию возглавил один из его заместителей".

Климик отмечает, что на территории Еленовской колонии все время пребывания там военнопленных присутствовали представители Главного разведывательного управления РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказаний России. Часто те передвигались в масках и скрывали настоящие имена. Однако бывшие военнопленные слышали позывные некоторых из них, а у некоторых видели лица.

Жена военнопленного, раненого в Еленовке, Анна Лобова убеждена, что Россия сигнализировала о том, что она готовит теракт.

"Еще в начале июня 2022 года. В частности 5 июня на пропагандистских телеграм-каналах было заявлено, что Украина получит HIMARS. И они предложили три версии, для чего. Одна из них — обстрел военнопленных в Еленовке, — отмечает она, — В конце июня россияне записывают видео, конечно, принудительное с Владиславом Дутчаком, который якобы просит нашу сторону не обстреливать Еленовскую колонию. 28 июля они выпустили видео с Дмитрием Казацким с позывным "Орест", который якобы давал показания против Арестовича. После произошел обстрел. А российская сторона показала якобы обломки HIMARS, а также заявила, что азовцы начали давать обличительные показания, именно поэтому их убила украинская сторона. Возможно, если бы мы обратили внимание на эти сигналы, трагедии удалось бы избежать — если бы говорили об этом публично, возможно, это имело бы влияние на россиян".

Сейчас женщина говорит, что семьи погибших и раненых объединились в общественную организацию "Olenivka Families Community", которая стремится вернуть всех пленных домой, а также добиться справедливости и наказания виновных за это преступление. Она отмечает, что надеется не только на украинские правоохранительные органы, но и на международные инстанции. В частности, и на Международный уголовный суд, который мог бы расследовать еленовское преступление как военное, к которому может быть причастно высшее руководство РФ.