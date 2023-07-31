"Плохое" контрнаступление. Почему западные СМИ подыгрывают российской пропаганде

Западные обозреватели все больше отмечают, что контрнаступление украинских сил обороны далеко от ожидаемых результатов и имеет риск зайти в тупик. В свою очередь российская пропаганда через европейских политиков пытается заверить, что сопротивление Кремлю бесполезно, а переговоры неизбежны. Фокус узнавал, откуда идет волна негатива и критики действий Украины на Западе.

Украинское контрнаступление является главной темой на первых полосах многих мировых изданий. Если российская пресса умышленно искажает картину событий, то со стороны западных обозревателей можно получить критическую информацию, отличающуюся от того, что подают в "Едином телемарафоне". Однако в последнее время в западной прессе все чаще стали встречаться материалы уже с субъективными оценками того самого контрнаступления. При этом оценочные суждения опираются на собственные инсайды и источники.

Инсайды или темники? Как Запад сам придумал украинское контрнаступление

Издание The Wall Street Journal недавно написало, что медленные темпы контрнаступления ВСУ ставят президента США Джо Байдена в неловкое положение. Немецкое издание Bild со ссылкой на непубличный доклад Минобороны ФРГ сообщило, что Силы обороны Украины плохо усваивают тактику. Речь идет о том, что украинские защитники делятся на мелкие подразделения, что приводит к неорганизованности их действий.

"Если я не ошибаюсь, то сам термин "контрнаступление" является продуктом западных обозревателей и СМИ. У нас это называли и продолжают называть наступательными и оборонительными действиями. Согласитесь, название "контрнаступление" больше интересно читателю, чем какие-то непонятные действия. Все это подкреплялось сравнением с контрнаступлением в Харьковской области, где Силы обороны Украины оперативно и феерично погнали врага и освободили большую часть территории. По моему мнению, эта кампания создавалась, чтобы максимально мобилизовать поддержку Запада, предоставляя ему конкретные примеры эффективности украинской армии", — рассказывает Фокусу политический эксперт Олег Лисовый.

Логика подачи информации о ходе боевых действий в Украине построена таким образом, чтобы максимально не навредить военным Фото: Getty Images

Он отмечает, что именно эти завышенные ожидания сейчас имеют определенные негативные последствия. В первую очередь, из-за действий российской пропаганды — они подхватили тему контрнаступления и создали мощное информационное поле заточенное под ключевые слова "контрнаступление".

"Вспомните, какой был информационный шквал, что контрнаступление уже началось и захлебнулось. При этом наши официальные лица сообщали, что оно еще находится на стадии планирования и подготовки. Напомню, логика подачи информации о ходе боевых действий в Украине построена таким образом, чтобы максимально не навредить военным. Поэтому информация подается с определенной задержкой", — говорит эксперт.

К слову, нужно добавить, что западные СМИ также используют информационные тренды, чтобы привлекать трафик. Поэтому громкие заголовки и безосновательные не подкрепленные никакой аргументацией "инсайдерские материалы" являются именно образцом такого информационного хайпа.

"Темпы контрнаступления в медийной плоскости ниже, чем того ожидали, в частности западные обозреватели. Есть место завышенным надеждам. Но мы не знаем, каков замысел Генерального штаба ВСУ, чтобы давать ему оценки. А на Западе тем более воспринимают ситуацию только с экранов мониторов. Не надо спешить с оценками, вспомните, в прошлом году тоже была "зрада" из-за якобы медленного наступления в Херсонской области", — объясняет Фокусу политический эксперт Ярослав Макитра.

Как российская пропаганда работает на Западе

Сейчас сложно оценивать, какое влияние имеют такие публикации на мнение политиков и избирателей. Но сами некоторые политики самостоятельно продолжают транслировать нарративы Москвы. Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что контрнаступление Украины якобы не удалось, ВСУ не добились значительных успехов. Хотя сам премьер Виктор Орбан отметил, что Запад будет бороться до последнего украинского солдата, а деньги и оружие будут отправлять Украине и дальше вместо того, чтобы начать переговоры с Россией.

На днях интернет-сообщество активно обсуждало пропагандистское видео, на котором имущество немецкой семьи конфискуют якобы в пользу помощи Украине. Заканчивалось видео лозунгом "Хайль Зеленский". В комментариях указали, что работу выполнили по заказу партии "Альтернатива для Германии" — националистического право-популистского объединения, набирающего популярность в стране. Впоследствии выяснилось, что материал был снят российской студией с использованием своих же актеров. А "Альтернатива для Германии" не имеет никакого отношения к этому ролику.

Виктор Орбан продолжает повторять слова Путина на европейских площадках и форумах Фото: Голос Америки

Также стоит упомянуть маргинальное польское издание Mysl Polska, известное своими материалами о крахе политики Европы и величии России. Недавно там опубликовали статью под названием "7 критических ошибок Зеленского". Одной из таких ошибок называется нежелание президента Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Москвой.

"Российская пропаганда всегда активна на Западе, понимая, что в демократических странах сильное гражданское общество, и через давление на власть можно получать результат. Этот ролик с немецкой семьей является отсылкой к прошлому году, вспомните похожее видео, где из-за якобы холода и отказа от российского газа Европа замерзла. Напомню, его запустили в период сентябрь-октябрь 2022 года на фоне энергетического кризиса",— говорит Макитра.

Политический эксперт Олег Лисный отмечает, что Кремль через местную маргинальную прессу пытается давить на общество в чувствительных для нас странах. Например, в Венгрии или Польше. Он обращает внимание, что известны случаи, когда какой-то вброс делается через так называемую "серую информационную зону" — в социальных сетях или форумах, где о нем забывают через несколько дней, но снова поднимают уже на телевидении.

Какие будут последствия контрнаступления на американские выборы

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что на активизацию российской пропаганды влияют "факторы выборов". В этом году в Польше состоятся парламентские выборы, уже в следующем году в США будут выбирать нового президента. Также выборы президента состоятся в России, где в "победе" Путина, конечно, никто не сомневается.

"Российская пропаганда системно работает на мнение Запада, иногда мы что-то видим, как было с этим видеороликом, а иногда — нет. В Европе его нормально восприняли и посмеялись над таким креативом. По моему мнению, такие ролики рассчитаны именно на российского потребителя. Таким образом пытаются повысить рейтинг Путину, который его существенно потерял на фоне мятежа Пригожина и отсутствия достижений на фронте. В России растет процент поддержки так называемой "окопной правды", по разным оценкам, Пригожина поддерживает более 30% россиян. Путин даже нарушил свои страхи и пошел в народ, обратите внимание на все выходы к населению, совместные фотографии", — рассказывает Фокусу политтехнолог Сергей Гайдай.

Простому американскому избирателю не понятно понятие "тенденции боевых действий", там успешность оценивается в количестве освобожденных километров Фото: CBC

Помощь Украине и успешность украинского контрнаступления, осуществляемого с помощью западного вооружения, также будет использована в ходе избирательной кампании Байдена. Простому американскому избирателю не понятно понятия "тенденции боевых действий", там успешность оценивается в количестве освобожденных километров. Так же этот фактор могут использовать и соперники Байдена, указывая на провал контрнаступления и бесполезность именно такой поддержки.

"Кремль пытается посеять недоверие, чтобы замедлить или полностью остановить помощь Украине. В странах Запада происходят электоральные процессы, поэтому цель Кремля — максимально разрушить доверие и поддержку, чтобы новая власть после выборе не так поддерживала Украину. В ход идут нарративы, что Украине сколько не помогай, все равно не будет результата, она не победит. Похожие упреки и об оружии от Запада, которое якобы неэффективно в Украине", — говорит Лисный.

Политика Запада: готова ли Европа и в дальнейшем поддерживать Украину

Макитра отмечает, что ряд западных политиков сейчас занял выжидательную позицию — там наблюдают, как вернется общественное мнение и какими будут результаты военной кампании. Несмотря на пессимистические настроения, поддержка Украины в западном мире не снижается. По данным социологического исследования от Европейской комиссии "Евробарометр", около 64% граждан ЕС поддерживают предоставление Украине вооружения. Примечательно, что самый высокий уровень доверия — в Швеции (93%), Португалии (90%), Финляндии и Дании (89%), а самый низкий — в Болгарии (30%), на Кипре (36%) и в Словакии (37%).

Лишь 66% граждан ЕС поддерживают запрет вещания российских СМИ, финансируемых государством Фото: foreignpolicy.com.ua

Интересна другая цифра. Чуть больше половины (66%) граждан ЕС поддерживают запрет вещания российских СМИ, финансируемых государством. Речь идет о "Спутнике" и RT. Вывод из этого — российская пропаганда продолжает свою работу и делает ее качественно.

Сергей Гайдай утверждает, что Путину сейчас крайне необходимо получить паузу в войне в Украине хотя бы на несколько лет. Именно поэтому со всех возможных площадок сейчас будут ретранслировать нарративы, что Украине нужно садиться за стол переговоров, контрнаступление неудачное, а ВСУ не имеет шансов на победу. Прежде всего будут убеждать именно западное общество.

"В Кремле понимают, что этой армией мобилизованных они ничего не смогут достичь, поэтому пытаются протянуть замораживание конфликта. Им нужна передышка на несколько лет, чтобы сделать работу над ошибками, сформировать кадры и подготовить новую армию наступления. Так, как это им удалось в 2014 году", — говорит он Фокусу.