Резникова могут назначить послом в Британии: на его место пытались поставить Буданова, – нардеп

По словам народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, в ОП уже посоветовались с британцами и те положительно восприняли кандидатуру действующего министра обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников может быть назначен послом Украины в Великобритании. Об этом 1 августа сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, о снятии Резникова с должности якобы уже давно думают в Офисе президента. Связано это с резонансным расследованием, когда выяснилось, что Минобороны закупает для армии продукты питания по завышенным ценам.

"Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова [руководитель ГУР]. Зато Резников и сам не против уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции", — утверждает Гончаренко.

Нардеп также заявил, что в ОП поинтересовались у британской стороны, как там воспринимают фигуру Резникова. Якобы британцы положительно отозвались о Министре обороны и не прочь увидеть его в качестве дипломата.

Напомним, 25 июля глава САП Александр Клименко рассказал, что правоохранители расследуют закупки продуктов питания и снабжения для армии по завышенным ценам. В одном из случаев Минобороны закупило по завышенной цене оружие у посреднической фирмы, которая была связана с Россией.

Напомним также, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве, а также с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO). Ранее Пристайко раскритиковал Зеленского за его сарказм в отношении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что Украина недостаточно благодарна за британскую помощь в войне с Россией.