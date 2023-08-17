Даже не оштрафовали: ВАКС огласил приговор нардепу, который скрыл имение в Испании за €250 тысяч

Народный депутат скрыл виллу в Испании стоимостью более 250 тысяч евро. За это суд сначала его оштрафовал на 1300 долларов, а потом отменил свое решение.

ВАКС объявил приговор действующему народному депутату Верховной Рады Украины. Нардеп подозревался в сокрытии имущества, которое должен был бы внести в электронную декларацию. Мужчину оштрафовали, но штраф он не заплатит из-за особенностей украинского законодательства. О деталях рассказала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице Facebook.

В заметке пресс-службы прокуратуры не названо имя политика, которого наказали за сокрытие имения в Испании. Однако известно, что речь идет о народном избраннике от партии "Европейская Солидарность" Артуре Герасимове. Нардепа подозревали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса — "за декларирование недостоверной информации". Дело против него открыло НАБУ в 2023 году.

Нардеп не указал информацию о недвижимости и деньгах во время электронного декларирования в 2020 году, отметили детективы НАБУ. В материалах дела перечисляют, о чем идет речь:

двухэтажная вилла в Испании и паркоместо — на сумму 252 тыс. евро (домом нардеп владел совместно с женой — купил в 2013 году);

деньги на банковском счете — на сумму 1 657 долл.

ВАКС признал вину Герасимова и объявил приговор: штраф в размере 3 тыс. необлагаемых доходов граждан (около 50 тыс. грн) и запрет занимать определенные должности в представительских органах власти сроком на один год.

Парламентарий на самом деле не будет платить штраф и не потеряет должность, пояснили в САП, поскольку истек срок давности. Поэтому нардеп освобожден от наказания.

Отметим, на официальном сайте и в Facebook "Европейской Солидарности" пока нет реакции на приговор ВАКС.

Артур Герасимов: детали биографии

Артур Герасимов — 52-летний народный депутат 8 и 9 созыва Верховной Рады: в 2014 году — от "Блока Петра Порошенко", в 2019 году — от "Европейской Солидарности". Политик родился на Полтавщине, получил высшее образование на факультете социологии в Киевском национальном университете им. С 1994 по 2014 год мужчина трудился на единственном месте работы — на разных должностях в компании "Украинская Маркетинговая Группа". В 2016 году, после избрания в ВРУ, мужчина стал представителем президента в парламенте. После выборов в 2019 году Герасимова избрали заместителем председателя фракции "Европейской Солидарности".

16 января 2023 года НАБУ сообщило о подозрении нардепу Герасимову в ответ на расследование журналистов: отыскалось имущество нардепа в Испании. В феврале прокуроры пытались вручить ему обвинительный акт, однако политик сбежал от них на своем авто. После этого прокомментировал ситуацию: заявил, что дело не стоит"выеденного яйца".

Напоминаем, 9 августа ВАКС избрал меру пресечения для действующего нардепа Гунько, которого подозревают в коррупции. Согласно решению суда, он арестован с правом выйти под залог в размере 30 млн грн. НАБУ опубликовало видео, на котором зафиксирована попытка политика торговать государственной землей: пытался продать 2 тыс. га в Ровенской области.