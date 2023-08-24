Территориальные претензии. Пять историй, когда Украина могла потерять суверенитет и целостность

Выход Украины на границе 1991 года — это и будет победа в войне с Россией. Эту фразу часто сейчас можно услышать как из уст украинского президента Владимира Зеленского, так и международных партнеров. В этом материале Фокус собрал пять событий из истории, во время которых Украина считала, что могла потерять свои территории, или потеряла те, которые были установлены во время провозглашения независимости. Вспоминаем претензии разных представителей России в 1990-х, говорим о роли президента Владимира Путина, отдельно уделяем внимание спору с нынешним партнером нашей страны — Румынией за шельф у острова Змеиный.

На старте: "Территориями России надо считать Крым, Донбасс, Харьковщину, Одесщину"

Заявления о территориальных претензиях России к Украине начались еще летом 1991 года. 26 августа, то есть через два дня после провозглашения независимости, пресс-секретарь президента Российской Федерации Павел Вощанов во время выступления по телевидению заявил, что границы со всеми республиками могут быть пересмотрены — Россия как правопреемница может выдвинуть территориальные претензии к отделившимся. Тогда же один из лидеров демократического движения в СССР, а позже горячий сторонник Путина и российского империализма Гавриил Попов сказал, что территориями России надо считать Крым, Донбасс, Харьковскую, Одесскую и Приднестровье.

28 августа на переговорах между украинскими и российскими делегациями в Киеве все-таки было констатировано: Россия не имеет территориальных претензий к Украине. Но, какой ценой, стало известно позже. Уже на следующий день Украина заявила, что не претендует на ядерное оружие и готова передать его РСФСР, а российские газеты написали: негласный результат этих договоренностей следующий: "Украине — Крым, России — атомную бомбу".

Однако попытки захватить Крым Россия только начала. В одном из интервью лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вспоминал свою поездку в Москву в составе крымскотатарской делегации. Он говорит, русские среди коренного народа искали поддержку для отмены указа Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крыма Украине. Мол, Никита Хрущев никого не спросил, но отдал, поэтому "справедливость" необходимо восстановить. Тогда Джемилев заметил: "Почему вы вдруг начали с 1954-го? Давайте, начнем с 8 апреля 1783 года, когда Крым был незаконно присоединен к России, а фактически был захвачен". "Это им очень не понравилось, они как-то к нам интерес потеряли", — констатировал он.

После объявления результатов референдума о независимости 9 декабря 1991 года российское, как считалось либеральное, издание "Коммерсант" написало: "Грозными проклятиями проводили непокорную сестричку вместе демократы и государственники, — они снова решили взять Крым под российское государство".

С тех пор разговоры о пересмотре границ в российском пространстве не утихали. Среди тех, кто стремился к этому был и лично президент России Борис Ельцин. На встрече с россиянами, которые говорили о большой России, он отметил, что границы пока вряд ли будут пересматриваться, но "дальше будет видно".

"Крымский пожар": первая реальная попытка забрать полуостров

А дальше россияне несколько раз, в том числе и на уровне депутатского корпуса пытались пересмотреть постановление о передаче полуострова Украине, обращались с предложением к Украине "рассмотреть вопрос о конституционности решений о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", искали "научные основания" территориальных претензий России к Украине относительно Крыма, пытались сохранить контроль над Черноморским флотом и развивали в Крыму сепаратистские движения.

В конце концов на полуострове наступила так называемая "мешковщина". Время, получившее название от первого и последнего президента полуострова Юрия Мешкова.

Тот — в начале 1990-х один из радикальных пророссийских политиков, в 1994-м был избран "президентом" АР Крым. Мешков открыто выступил за независимость Крыма от Украины и дальнейшее его присоединение к России. Именно поэтому своим первым указом после избрания он перевел остров на московское время. А еще пообещал ввести в обиход российские рубли, открыть зарубежные представительства и дать крымчанам возможность получить гражданство РФ.

Единственный "президент Крыма" Юрий Мешков был засланным казачком и проводил политику Кремля, используя настроения крымчан Фото: УНИАН

Россия, во главе с Ельциным, открыто Мешкова вроде и не поддерживала, но это не значит, что не действовала скрыто. В свое время первый президент Украины Леонид Кравчук сказал: "Мешков был засланным казачком" и проводил политику Кремля, используя настроения крымчан". В год избрания Мешков отправился в Москву. И хотя его визит был неофициальным — Ельцин с ним встречаться не захотел, президент Крыма пытался договориться с россиянами о дальнейшей судьбе полуострова.

Тем временем в Украине пытались уладить ситуацию без применения силы. Была даже создана специальная комиссия для проведения переговоров между Верховной Радой Украины и Верховной Радой полуострова. Однако она оказалась недееспособной. Поэтому через год после избрания, в 1995 году, Мешков просто потерял свой пост — Верховная Рада Украины приняла закон "Об отмене Конституции и некоторых законов АРК", ликвидировал должность президента, да и сама Республика Крым превращалась в автономию. К тому времени президентом Украины уже был Леонид Кучма. Как он позже выразился, ему ничего не оставалось, как "потушить этот пожар".

В конце концов именно Кучма и Ельцин 31 мая 1997 года подписали базовый договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Он юридически закрепил территориальную целостность обоих государств и нерушимость существующих границ. Но после к власти пришел Владимир Путин.

Тузла: угроза военного противостояния

2003 год. Губернатор Краснодарского края РФ якобы внезапно и самостоятельно решил насыпать к украинскому острову Тузла в Азовском море дамбу. Ведь Россия неофициально, несмотря на договоры, рассматривает остров как собственную территорию. И для этого, как говорят, экологического проекта — укрепления береговой линии, россияне перебросили не только строительную технику, которая строит по 150 метров насыпи в день (расстояние от российского берега до украинской Тузлы — примерно пять километров), но и военную технику с далекого севера — на Таманском полуострове формируется мощная боевая группировка.

В то время на Тузле даже пограничной заставы не было, там жили около сорока человек — в основном рыбаки, были разбиты огороды и сады.

Украинские военные, которые располагались на полуострове, в частности, в Керчи, утверждали, что действия россиян для них были неожиданными. Сейчас можно предполагать, что Россия во главе с Путиным, пыталась понять, готова ли Украина защищать свои территории.

"Мы будем действовать решительно и бескомпромиссно. Если они продолжат насыпать дамбу и приближаться к нашей границе, мы откроем огонь", — сказал президент Леонид Кучма, находясь на Тузле Фото: УНИАН

На Тузлу по приказу были подтянуты силы пограничной службы, а в неподалеку Керчи, в 15 километрах от острова украинские военные развернули батареи реактивной артиллерии. На Тузлу прилетел лично президент Леонид Кучма. "Мы будем действовать решительно и бескомпромиссно. Если они продолжат насыпать дамбу и приближаться к нашей границе, мы откроем огонь", — сказал, находясь там, Кучма. Фактически Киев предупредил Москву: уничтожит дамбу и ударит по российской группировке на Таманском полуострове.

Сейчас не известно, как далеко бы зашла Россия, если бы Украина не попыталась сопротивляться. Правда, позже стало очевидно — она бы силой попыталась захватить Крым, как это произошло в 2014 году. Сейчас именно через остров Тузла пролегает так называемый Керченский мост — нелегально построенная россиянами переправа в оккупированный полуостров.

Остров Змеиный: румынские претензии

Нефть или надежда на нее стала причиной территориального спора между Украиной и Румынией относительно острова Змеиный в начале 2000-х.

Румынская сторона не сомневалась в принадлежности Змеиного к Украине, но утверждала, что это — не остров, а скала, а потому акватория вокруг нее не может рассматриваться как прибрежная экономическая зона Украины со всеми вытекающими последствиями (морской шельф можно устанавливать только в 12-мильной зоне от конечной территории, которой является только остров, но отнюдь не скала). Украинское правительство было не согласно с позицией Бухареста. Особенно потому, что компания "Черноморнефтегаз" обнаружила в шельфе залежи нефти и газа.

Украина начала активно развивать инфраструктуру острова. Змеиный несколько раз посещали президенты — сначала Леонид Кучма, потом и Виктор Ющенко. На куске земли даже официально был основан украинский поселок Белое в составе Килийского района Одесской области. В нем проживало около 80 человек — пограничники, ученые, работники маяка.

Нефть или надежда на нее стала причиной территориального спора между Украиной и Румынией по острову Змеиный в начале 2000-х Фото: УНИАН

24 раунда переговоров между Украиной и Румынией результатов не дали. В конце концов в 2004-м украинский сосед подал иск в Международный суд ООН. В 2009 году суд объявил решение: Змеиный де-юре был признан судом островом, но таким маленьким, что его нельзя считать береговой линией Украины, чтобы делимитировать исключительные экономические зоны. Эксперты, которые говорили о поражении Украины, отмечали: Украина потеряла более десятка тысяч квадратных километров своей территории. Те, кто назвал решение компромиссным, отмечали: спорные километры украинскими трудно было назвать на законных основаниях.

Важно отметить, что во времена президентства Виктора Януковича Румыния часто подавалась как потенциальная угроза территориальной целостности Украины, как бы, стремились отвлечь внимание от России. Хотя на самом деле о территориальных претензиях Румынии к Украине речь никогда не шла. За исключением заявлений маргинальных румынских политиков, как то пророссийским политиком Дианой Шошоаке, которые звучат и по сей день.

2014: начало оккупации Украины

Многолетнее давление на Украину с целью забрать территории переросло в военные действия в феврале 2014 года, когда Россия оккупировала полуостров Крым, а затем и начала вооруженную агрессию на территории Донецкой и Луганской областей.

26 февраля 2014 года состоялся многотысячный проукраинский митинг возле Верховной Рады Автономной Республики Крым, который не предотвратил ее захват. 27 февраля в здание парламента в Симферополе вошли представители военного формирования РФ и вывесили российский триколор. Параллельно на полуострове начали группировались российские военные грузовики с солдатами-срочниками, проходившими службу на флоте. Так "зеленые человечки" появились на всей территории полуострова. Российские армейцы без опознавательных знаков начали массово блокировать украинские воинские части в Крыму. Далее состоялось объявление так называемого референдума о присоединении к России и дальнейшее "присоединение" Крыма к РФ.

Эти события стали началом продолжающегося вооруженного конфликта с захватом больших территорий, о которых говорил в 1991 году политик Гавриил Попов, включая Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Одесскую области. Сейчас под контролем РФ остаются части этих нескольких областей, а также Херсонской, Запорожской и Николаевской.