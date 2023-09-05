Поддержали не все: Верховная Рада проголосовала за отставку Резникова (фото)

Народные депутаты поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Голосов "за" было 327 из 365 присутствующих.

В Верховной Раде состоялось голосование по отставке министра обороны Алексея Резникова. Во время голосования в зале присутствовали 365 народных депутатов, но далеко не все поддержали увольнение. Голосование анонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который отметил, что максимально быстро выберут преемника. О деталях голосования по Резникову написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Железняк опубликовал фотографию из зала парламента. На фотографии — табло с результатами голосования:

"за" — 327 чел;

"против" — 4 чел;

воздержались — 11 чел;

не голосовали — 23 чел.

Также нардеп рассказал, как голоса "за" распределились по фракциям:

"Слуга народа" — 210 чел. (из 234);

"Европейская Солидарность" — 24 чел. (из 27);

"Батькивщина" — 11 чел. (из 24);

"Платформа за жизнь и мир" — 20 чел. (из 22);

"За будущее" — 11 чел. (из 17);

"Голос" — 10 чел. (из 20);

"Доверие" — 15 чел. (из 18);

"Восстановление Украины" — 12 чел. (из 17);

внефракционные — 14 чел. (из 24).

В заметке не указано, кто именно голосовал против увольнения Резникова. Но, как видим, процентно, наибольшее количество тех, кто это не поддержал — во фракции "Голос", "Батькивщина" и внефракционные.

Увольнение Резникова: детали

Отметим, об увольнении министра обороны Резникова стало известно во время обращения президента Украины Владимира Зеленского. На следующий день Резников показал заявление об увольнении.

Между тем ранее общественность и СМИ дебатировали о государственных закупках в Министерстве обороны. В частности, расследователи обнаружили ряд закупок, которые вызвали вопросы. Например, речь шла о закупке зимней формы у компании, владельцем которой может быть приближенный к партии власти человек. Также обнаружили ряд проблемных заказов военного снаряжения: компания-подрядчик или предлагала некачественную продукцию, или вообще не выполняла обязательств. Даже наладить закупку питания министерская структура не смогла: журналисты отметили, что продукты покупают по завышенным ценам.

Возможный преемник Резникова — экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Железняк описал последовательность увольнения и назначения должностных лиц:

Резников и Умеров пишут заявление об отставке;

заявления рассматриваются соответственно Комитетом по вопросам безопасности и Комитетом по вопросам экономики;

увольнение обоих чиновников решением ВРУ;

Зеленский вносит кандидатуру нового министра;

фракция "Слуг народа" вносит кандидатуру на рассмотрение;

комитет вновь должен согласовать кандидата;

голосование в ВРУ за назначение нового министра обороны (минимум 226 голосов).

Напоминаем, на место главы Фонда госимущества должны назначить экс-главу АМКУ Ольгу Пищанскую. Вместо нее на ее место придет нынешний председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Между тем нардепы уже знают, какие новые задачи ожидают Рустема Умерова.