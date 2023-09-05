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Поддержали не все: Верховная Рада проголосовала за отставку Резникова (фото)

Елена Бурдейная
Фото: Из открытых источников | Алексей Резников — продолжается процедура отставки

Народные депутаты поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Голосов "за" было 327 из 365 присутствующих.

В Верховной Раде состоялось голосование по отставке министра обороны Алексея Резникова. Во время голосования в зале присутствовали 365 народных депутатов, но далеко не все поддержали увольнение. Голосование анонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который отметил, что максимально быстро выберут преемника. О деталях голосования по Резникову написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Железняк опубликовал фотографию из зала парламента. На фотографии — табло с результатами голосования:

  • "за" — 327 чел;
  • "против" — 4 чел;
  • воздержались — 11 чел;
  • не голосовали — 23 чел.
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Также нардеп рассказал, как голоса "за" распределились по фракциям:

  • "Слуга народа" — 210 чел. (из 234);
  • "Европейская Солидарность" — 24 чел. (из 27);
  • "Батькивщина" — 11 чел. (из 24);
  • "Платформа за жизнь и мир" — 20 чел. (из 22);
  • "За будущее" — 11 чел. (из 17);
  • "Голос" — 10 чел. (из 20);
  • "Доверие" — 15 чел. (из 18);
  • "Восстановление Украины" — 12 чел. (из 17);
  • внефракционные — 14 чел. (из 24).

В заметке не указано, кто именно голосовал против увольнения Резникова. Но, как видим, процентно, наибольшее количество тех, кто это не поддержал — во фракции "Голос", "Батькивщина" и внефракционные.

Увольнение Резникова: детали

Отметим, об увольнении министра обороны Резникова стало известно во время обращения президента Украины Владимира Зеленского. На следующий день Резников показал заявление об увольнении.

Между тем ранее общественность и СМИ дебатировали о государственных закупках в Министерстве обороны. В частности, расследователи обнаружили ряд закупок, которые вызвали вопросы. Например, речь шла о закупке зимней формы у компании, владельцем которой может быть приближенный к партии власти человек. Также обнаружили ряд проблемных заказов военного снаряжения: компания-подрядчик или предлагала некачественную продукцию, или вообще не выполняла обязательств. Даже наладить закупку питания министерская структура не смогла: журналисты отметили, что продукты покупают по завышенным ценам.

Возможный преемник Резникова — экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Железняк описал последовательность увольнения и назначения должностных лиц:

  • Резников и Умеров пишут заявление об отставке;
  • заявления рассматриваются соответственно Комитетом по вопросам безопасности и Комитетом по вопросам экономики;
  • увольнение обоих чиновников решением ВРУ;
  • Зеленский вносит кандидатуру нового министра;
  • фракция "Слуг народа" вносит кандидатуру на рассмотрение;
  • комитет вновь должен согласовать кандидата;
  • голосование в ВРУ за назначение нового министра обороны (минимум 226 голосов).

Напоминаем, на место главы Фонда госимущества должны назначить экс-главу АМКУ Ольгу Пищанскую. Вместо нее на ее место придет нынешний председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Между тем нардепы уже знают, какие новые задачи ожидают Рустема Умерова.