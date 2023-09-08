Rolls-Royce и Maybach вместо деклараций: нардепы обновили автопарк за время войны, — СМИ (видео)

Украинские политики появляются в дорогостоящих авто, которые оформлены в собственность родственников или сторонних компаний. Ориентировочная стоимость новых приобретений колеблется в диапазоне от 37 до 700 тыс. долл.

Группа народных депутатов из групп и фракций "За будущее", "Батькивщина", "Довира", "Слуга народа" в течение полутора лет войны начали приезжать в Верховную Раду на новых дорогостоящих автомобилях. Эти же народные депутаты отказались поддержать открытие электронных деклараций: соответствующую правку к законопроекту "провалили" 6 сентября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию: заявил, что посоветуется и решит, ветировать ли то, что напринимали нардепы. Между тем расследователи Bihus.info подробно рассказали, что и когда приобрели и как оформили.

Расследователи исследовали пополнение автопарка десяти народных избранников. Во всех случаях нардепы разъезжали на автомобилях, приобретенных в течение 2022-2023 гг.

Игорь Молоток из "Партия "За майбутнє" ездит на Toyota Land Cruiser 300 2022 г.в. Авто зарегистрировано на ООО "Вант" ЛТД — к компании причастен Молоток и его помощник, утверждают авторы. Ориентировочная стоимость — 96 тыс. долл.

Игорь Молоток из "Партия "За будущее" Фото: BIHUS info

Александр Герега из группы "За будущее" приобрел пять авто для собственной компании ООО "Эпицентр К". Зарегистрированные авто в течение 2022 и 2023 гг. В перечне — Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (220 тыс. долл.), Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (187 тыс. долл.), Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (260 тыс. долл.), Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (120 тыс. долл.), Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (128 тыс. долл.). Были и другие авто, пишут расследователи. Суммарная стоимость приобретений — 925 596 долл.

Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. — иллюстративное фото Фото: Из открытых источников

Геннадий Вацак из группы "Довира" имеет Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023-го г.в. Машина зарегистрирована на ООО "Вацак", которым владеет нардеп. Ориентировочная стоимость — 700 тыс. долл.

Геннадий Вацак из группы "Доверие" Фото: BIHUS info

Василий Петевка из группы "Довира" появился на работу на авто Volkswagen Touareg 2022 г.в. Авто зарегистрировано на жену. Ориентировочная стоимость — 76 тыс. долл. Также жена владеет еще четырьмя автомобилями, которые купила 2022-23 гг: Skoda Kodiaq по цене от $38 тыс., Mercedes-Benz V 300d (от $120 тыс.), Mercedes-Benz G63 AMG (от $221 тыс.), BMW X5 (от $75 тыс.).

Василий Петевка из группы "Доверие" Фото: BIHUS info

Андрей Кит из группы "Довира" катается на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го г.в. Автомобиль оформлен на ЧП "Агрофирма "Луговое", которым владеет его отец. Ориентировочная стоимость 86 тыс. долл.

Андрей Кит из группы "Доверие" Фото: BIHUS info

Лариса Билозир из группы "Довира" приезжает в Верховную Раду на Tesla Model Y (версия Long Range Dual Motor). Авто зарегистрировано на ее брата. Ориентировочная стоимость — 63 тыс. долл.

Лариса Билозир из группы "Доверие" Фото: BIHUS info

Руслан Горбенко из "Слуг народа" имеет Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в. Ориентировочная стоимость — 90 тыс. долл. Зарегистрированно на мать, которая, кроме того, владеет еще Range Rover Sport за 118 тыс. долл.

Руслан Горбенко из "Слуг народа" Фото: BIHUS info

Орест Саламаха из "Слуг народа" приобрел на аукционе в США авто Mercedes-Benz EQS 450+. Сначала авто приобрели за 55 тыс. долл., затем продали за 99 тыс. долл. Купил брат, владела мать нардепа.

Орест Саламаха из "Слуг народа" Фото: BIHUS info

Алексей Кучеренко из "Батькивщины" ездит на Volkswagen id.4 2021-го г.в. Стоимость — 37 тыс. долл. Семья владеет уже третьим электрокаром.

Алексей Кучеренко из "Батькивщины" Фото: BIHUS info

Суто Мамоян из "Платформа за жизнь и мир", бывший нардеп от ОПЗЖ, замечен в салоне Mercedes-Benz S500 и BMW i7 в версии xDrive60. Оба авто зарегистрированы на двоюродного брата. Ориентировочная стоимость BMW i7 в версии xDrive60 — 129 тыс. долл.

Суто Мамоян из "Платформа за жизнь и мир" Фото: BIHUS info

Война РФ против Украины: детали

Народные депутаты не поддержали предложение открыть свои электронные декларации для украинских граждан — соответствующие результаты голосования стали известны 5 сентября.

Тем временем движение "Честно" опубликовало поименный список тех народных избранников, которые не дали свои голоса. В списке есть политики, которых заметили на поездках на дорогостоящих авто, приобретенных в 2022-2023 гг.

Народные депутаты, которые не поддержали открытие е-деклараций Фото: Рух ЧЕСНО

Напоминаем, народные депутаты внесли законопроект, которым предлагают отменить существование местных советов в Украине. Инициативу выдвинули нардепы Валерий Гнатенко и Александр Юрченко: эксперты считают, что это путь к узурпации власти. Тем временем новый министр обороны Рустем Умеров сделал первые заявленияна посту: заявил, что коррупционеры — это террористы.