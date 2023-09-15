СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича, — журналист (фото)

Политику, по словам Юрия Бутусова, инкриминируется государственная измена. Он якобы является фигурантом в деле российской шпионской сети, созданной бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области", — сказал Юрий Бутусов.

Он отметил, что сейчас происходит более 50 обысков по делу нардепа. По словам Бутусова, Нестор Шуфрич является "фигурантом в деле созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем российской шпионской сети".

Следствие считает, что народный депутат якобы получал задание от экс-нардепа выступать на украинских и российских телеканалах, чтобы распространять враждебную пропаганду и продвигать антиукраинскую политику. В частности, Нестору Шуфричу инкриминируется государственная измена.

"Мне пришлось накануне вторжения ударить Шуфрича на телеэфире именно по этой причине. Поэтому я искренне приветствую, что до Шуфрича дотянулись правоохранительные органы", — заявил журналист.

Бутусов надеется, что президент Владимир Зеленский и СБУ будут действовать решительно — на имущество и счета Шуфрича и его близких лиц будет наложен арест, а всех участников сети Сивковича задержат за государственную измену.

Он добавил, что Нестор Шуфрич — до сих пор нардеп, который является председателем комитета ВР и получает средства налогоплательщиков.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал информацию о задержании Нестора Шуфрича и объявления ему о подозрении в государственной измене.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Офис генерального прокурора инициировал уголовное производство в отношении нардепов из запрещенной фракции ОПЗЖ. Речь шла о Юрии Бойко, Вадиме Рабиновиче, Несторе Шуфриче, Илье Киве и Викторе Медведчуке. Ветеран Юрий Гудименко отметил, что эти депутаты способствовали подрывной деятельности РФ против Украины и выражали официальную позицию России в отношении Украины. Кроме этого, нардепы продолжают выступать на российском телевидении, поддерживают преступную деятельность оккупантов в Украине и финансируют убийство украинцев через оффшорные компании.

4 марта тероборона задержала нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича из-за того, что тот фотографировал позиции ВСУ.