Рада одобрила вето Зеленского и исправила закон о э-декларировании (фото)

За соответствующее решение проголосовал 341 нардеп. Новыми изменениями законопроект предусматривает открытие деклараций сразу.

В среду 20 сентября Верховная Рада одобрила вето президента Украины Владимира Зеленского относительно законопроекта о восстановлении электронного декларирования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Рада одобрила вето президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что за соответствующее решение проголосовало конституционное большинство — 341 нардеп, в частности:

"Слуга народа" — 214;

"Европейская солидарность" — 22;

"Батькивщина" — 13;

"Платформа за жизнь и мир" — 18;

"За будущее" — 11;

"Голос" — 18;

"Доверие" — 17;

"Восстановление Украины" — 12;

внефракционные депутаты — 16.

Железняк отметил, что новые изменения предусматривают открытие деклараций сразу.

"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии", — добавил нардеп.

Законопроект об электронном декларировании

5 сентября Верховная Рада проголосовала за восстановление декларирования. Однако у законопроекта была правка о том, что реестр деклараций будет закрыт от широкой общественности еще на год. Согласно законопроекту №9354, нардепам необходимо подать декларации за 2021, 2022 и 2023 годы не позднее, чем через 90 дней со дня вступления в силу закона. Тогда за восстановление е-деклараций проголосовали 329 нардепов.

Тогда первый заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин сообщил, что чиновники смогут открыть декларации раньше, если обратятся в НАПК. Тогда поправку относительно немедленного раскрытия деклараций поддержали 199 нардепов.

12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект, ведь убежден, что Рада должны переголосовать за законопроект, который будет содержать правку о том, что декларации должны быть открыты сразу.

Напомним, 5 сентября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что законопроект о восстановлении декларирования имеет две опасные нормы.