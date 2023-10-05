Расширение Евросоюза: какие страны вместе с Украиной хотят присоединиться к блоку

Восемь стран-кандидатов могут войти в ЕС, если выполнят все условия Еврокомиссии. Лидеры Евросоюза обсудят, как реформировать блок из 27 стран, чтобы принять новых членов к 2030 году.

Восемь государств в настоящее время имеют официальный статус кандидатов в ЕС, а два – Грузия и Косово – являются потенциальными странами-кандидатами. Лидеры Евросоюза обсудят расширение блока из 27 стран на саммите, который начался сегодня в испанской Гранаде, чтобы запустить длительный процесс подготовки к принятию новых членов. Ориентировочно расширение блока запланировано на 2030 год. Об этом сообщает агентство Reuters.

Расширение ЕС — страны, получившие статус кандидата

Турция (кандидат с 1999 г.). Турция больше двадцати лет официально является страной-кандидатом, но переговоры о ее присоединении к Евросоюзу уже давно заморожены, в основном из-за нарушений прав человека и проблем государственного управления. Процесс вступления был приостановлен в 2019 году, а проверка 2023 года не показала желаемых изменений. В сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на критику со стороны ЕС заявил, что что пути ЕС и Турции "могут разойтись".

Северная Македония (кандидат с 2005 г.). Страна получила статус кандидата после двух лет подготовительной работы. В 2004 году было заключено Соглашение о стабилизации и ассоциации – индивидуально разработанная структура отношений с ЕС. В 2020 году ЕС одобрил начало переговоров о вступлении после изменения ее названия с Македонии на Северную Македонию, на чем настаивала Греция. Но серьезные переговоры до сих пор не начались из-за возражений со стороны соседней Болгарии.

Черногория (кандидат с 2010 г.). Маленькая балканская страна подала заявку на членство в ЕС в 2008 году. Переговоры о вступлении начались через два года после получения статуса кандидата. С тех пор было открыто 33 этапа переговоров о приведении законов страны в соответствие законодательству ЕС. На сегодняшний день завершены только три из них.

Сербия (кандидат с 2012 г.). Страна была определена как потенциальный кандидат в 2003 году и ждала одобрения заявки на получение статуса кандидата 9 лет. В 2013 году было заключено Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС. Переговоры о вступлении стартовали через год. По состоянию на октябрь 2023 года, открыты 22 из 35 разделов переговоров, два из которых успешно завершены. Проблема Косова является главным препятствием для вступления Сербии в Евросоюз.

Албания (кандидат с 2014 г.). Страна была признана потенциальным кандидатом в 2003 году и в 2009 году подала заявку на вступление в ЕС. Правительства ЕС предоставили Албании статус кандидата через пять лет после подачи заявки. Переговоры о вступлении официально начались еще через шесть лет, в 2022 году, после того, как Албания выполнила условия по изменениям в судебной системе, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, и провела реформы в разведке и госуправлении. Но по факту переговоры заморожены, поскольку ЕС объединил заявки Албании и Северной Македонии, что означает, что обе они блокируются Болгарией.

Молдова (кандидат с 2022 г.). У ЕС есть соглашение об ассоциации с Молдовой, включая зону свободной торговли с 2016 года. Для продвижения к началу переговоров о вступлении в ЕС Молдова должна провести реформы судебной системы и государственного управления, обуздать коррупцию и организованную преступность, избавиться от олигархов, реформировать финансы и усилить защиту прав человека.

Украина (кандидат с 2022 г.). Киев подал заявку на членство в ЕС через несколько дней после вторжения России в феврале 2022 года и получил статус кандидата в июне того же года. 23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия Еврокомиссии и готова к переговорам о вступлении в ЕС.

Отношения между ЕС и Украиной насчитывают почти 30 лет – ЕС подписал Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Украиной в 1994 году, которое вступило в силу в 1998 году. В 2004 году Украина стала приоритетным партнером ЕС после "Оранжевой революции", встав на путь евроинтеграции. Соглашение об ассоциации и торговле с ЕС вступило в силу в 2017 году.

Босния и Герцеговина (кандидат с 2022 г.). Страна была определена как потенциальный кандидат в 2003 году и с 2015 года заключила Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС. Она подала заявку на членство в ЕС в 2016 году, но получила статус кандидата только шесть лет. Чтобы начать переговоры о вступлении, Боснии необходимо реализовать 14 условий, установленных Еврокомиссией в 2019 году в сферах демократии, верховенства закона, основных прав человека и реформы государственного управления.

Расширение ЕС — страны, ожидающие получение статуса кандидата

Грузия (подала заявку на членство в ЕС в 2022 году). Правительства ЕС заявили, что предоставят Грузии статус кандидата, как только Тбилиси решит проблемы в отношении верховенства закона, независимости судов и свободы СМИ. С 2016 года ЕС и Грузия заключили соглашение об ассоциации, охватывающее торговлю.

Косово (подала заявку на членство в ЕС в 2022 году). Брюссель настаивал на том, чтобы Косово было представлено в ЕС с 2005 года, еще до провозглашения независимости страны от Сербии в 2008 году. Но не все страны ЕС признают Косово как независимое государство. С 2016 года у ЕС есть Соглашение о стабилизации и ассоциации с Косово, которое служит основой для его пути к вступлению в блок.

Напомним, глава Европейского совета предупредил, что реформы в самом Евросоюзе будут трудными, поэтому "больше нельзя терять время".