Открытие e-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон с нюансами

Согласно документу, который был вновь принят парламентом, предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций, в котором не будут отображены сведения военных и полицейских, задействованных в выполнении боевых задач.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №9534, который касается восстановления и возобновления электронного декларирования для лиц, занимающих государственные или местные должности в период введения военного положения. Об этом во вторник, 10 октября, нардеп Ярослав Железняк, член фракции "Голос", сообщил в своем Telegram-канале.

Подпись президента под законопроектом также отражена на официальном сайте Верховной Рады Украины в карточке законопроекта.

Согласно документу, который был вновь принят ВР 20 сентября с учетом предложений президента, предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций с учетом определенных особенностей для военнослужащих.

Президент предлагает временно, на период до прекращения или отмены военного положения, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечить круглосуточный открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В то же время глава государства считает необходимым определить в законе, что в открытом доступе не будут отображаться декларации, представленные военнослужащими:

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Управления государственной охраны;

Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Кроме этого, не будут отображаться декларации сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий, а также раненых, пленных, миротворцев, лиц, находящихся на временно оккупированных территориях. НАПК изымает из открытого доступа такие декларации на основании письменного представления руководителя госоргана, в котором проходит службу (работает) соответствующий субъект декларирования.

Согласно предложениям президента, данные исключения не будут распространяться на военнослужащих:

занимающих должности министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, а также на лиц, занимающих другие должности в аппаратах министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, органах правосудия или находящихся в командировке на такие должности.

на лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или находящихся в командировке на такие должности. Кроме того, исключения не будут касаться лиц, выполняющих службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Президент также предлагает установить, что начиная с дня, следующего за прекращением или отменой военного положения, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечит открытый доступ к декларациям, содержащимся в Едином государственном реестре деклараций, для всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Электронное декларирование в Украине — что надо знать

В марте 2016 года вступил в силу закон, изменяющий процедуры представления деклараций об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах госслужащими. В августе было принято решение о запуске системы электронного декларирования Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), а Европейский союз призвал сертифицировать эту систему. В 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

После полномасштабного вторжения в Украине закрыли реестры поданных электронных деклараций, как и базы, в которых хранились сведения о недвижимости и транспортных средствах чиновников. Однако после срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, президент Зеленский подтвердил, что система электронного декларирования будет продолжать работать. Правительство призвало НАПК немедленно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

В октябре часть судей Конституционного суда не поддержала отмену электронного декларирования. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, направленный на восстановление этой системы.

В начале 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза призвали Украину утвердить антикоррупционную программу. В феврале они также призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование. В июле председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал к восстановлению электронного декларирования как можно скорее, и законопроект был поддержан ВР в первом чтении в сентябре, однако предусматривает открытие деклараций только через год. Президент наложил вето на закон в сентябре и потребовал немедленного открытия реестров.

5 сентября 2023 года Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками. Однако президент наложил вето на закон. 20 сентября ВР одобрила вето президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования.