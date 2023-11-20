Победил "продпакеты": в "Слуге народа" объяснили, как Дубинский попал в Раду (видео)

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Корниенко, мажоритарщики, как Дубинский, принесли партии "Слуга народа" больше всего криминальных проблем. По его словам, блогеры-мажоритарщики в 2019 году должны были победить соперников из политсилы Порошенко.

Блогера Александра Дубинского и ряд других известных людей намеренно использовали во время парламентских выборов 2019 года. Планировали, что эти люди победят, например, в мажоритарных округах, где избирателям "надарили" продуктовые наборы и деньги. О деталях избирательной кампании партии "Слуга народа" рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Объяснения прозвучали во время интервью, которое политик дал порталу LIGAnet.

Корниенко пояснил, что в "Слуге народа" во время выборов 2019 года реализовали специальный микропроект для привлечения блогеров. В частности, выделили группу известных людей, которые имели определенную аудиторию в соцсетях. Надеялись, что сторонники этих людей проголосуют в пользу новой политической силы, которая шла в парламент с Владимиром Зеленским во главе.

По словам Корниенко, задачей блогеров было "попытаться победить наиболее одиозных представителей БПП [БПП — "Блок Петра Порошенко" — ред.] При этом блогеров выдвигали в округах, "обильно засеянных продпакетами и деньгами". Чтобы переиграть "продпакеты и деньги", можно было действовать аналогично, а можно — "пригласить блогеров", указал первый вице-спикер парламента.

"У нас были разные кандидаты от разных слоев общества. Был микропроект, или субпроект, или субидея: несколько известных блогеров, каждый в своем жанре, стиле и регионе, — попытаться их выдвинуть против наиболее одиозных представителей режима, тогда БПП так называемого, с тем чтобы попытаться их победить".

Планы технологов "Слуги народа" воплотились: "Люди выбрали их, они стали депутатами", — сказал политик. Также отметил, что "в 2019 году многие люди были подписаны на Сашу [Дубинского — ред.]

При этом Корниенко также признал, что после выборов его политическая сила имела больше всего проблем именно с людьми, которые попали в ВРУ как мажоритарщики от "Слуги народа".

"Они стали депутатами. К сожалению, я тоже могу констатировать, большинство проблем криминального характера нам принесли мажоритарщики", — заявил политик.

Стоит отметить, что Корниенко с мая 2019 года был главой предвыборного штаба партии "Слуга народа", а в ноябре того же года стал председателем политсилы. В октябре 2021 года его избрали первым заместителем председателя Верховной Рады.

Александр Дубинский — детали дела

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили о начале уголовного производства против народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского. В частности, политика подозревают в госизмене по ст. 111 Уголовного кодекса.

Правоохранители рассказали о некоторых деталях дела фигуранта. Согласно данным следователей, Дубинский имел кличку "Буратино" и, как подозревают, использовался российскими агентами для расшатывания ситуации в стране, для информационных спецопераций против участников Революции Достоинства и для влияния на американские президентские выборы. Руководил группой украинцев, которые воплощали в жизнь российские планы, Андрей Деркач — экс-нардеп, которого также подозревают в госизмене и работе на ГРУ России.

Между тем в 2019 году Дубинского избрали своим представителем в парламенте жители избирательного округа №94 в Обухове Киевской области. Одним из его соперников был Виктор Романюк, народный депутат 7 созыва от партии "Народный фронт". По тому же округу баллотировался Игорь Кононенко, который после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года вышел из БПП.

Напоминаем, в начале сентября подозрение в госизмене получил нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Аналогичное расследование продолжается против экс-нардепа и экс-прокурора Рената Кузьмина, рассказали СМИ.