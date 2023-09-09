Распространял пропаганду: суд одобрил спецрасследование о госизмене экс-нардепа Кузьмина

По информации следствия, в период с марта 2021 по 2022 год политик продвигал нарративы, которые приносили вред государству и играли на руку РФ. После начала полномасштабной войны он продолжил распространять ложную информацию.

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Суд Украины предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования касаемо бывшего народного депутата-беглеца от политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора (ОГП) 9 сентября.

По информации следствия, экс-нардеп накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал на своих страницах в социальных сетях пропагандистские материалы, которые приносили вред стране. После начала войны он продолжил эту деятельность.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора суд разрешил осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", подозреваемого в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что в период с марта 2021 по март 2022 года Ренат Кузьмин регулярно озвучивал в своих выступлениях и сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая несла пропагандистский характер.

Тем самым, заявили в ОГП, он формировал в обществе антиукраинские настроения, тем самым наносив вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности страны. Такие действия играли на руку представителям Российской Федерации, которые осуществляли подрывную деятельность против Украины.

"Исполняющим обязанности Генпрокурора подписано сообщение ему о подозрении в государственной измене. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР", — говорится в сообщении.

В Государственном бюро расследований отметили, что действия Рената Кузьмина квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества

Напомним, 10 января сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нардепов Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача. Решение принято на основании материалов, подготовленных сотрудниками СБУ и миграционной службы.

5 октября 2022 года Ренату Кузьмину было доложено о подозрении. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал уведомление о подозрении в государственной измене. Бывшего народного депутата тогда также обвинили в размещении в социальных сетях и интернете материалы в ущерб Украине, которые подрывали суверенитет нашего государства.