Записки из СИЗО: Дубинский говорит, что в его камере не выключают свет из-за особого режима

Как отметил нардеп, в так называемых "платных камерах" есть все необходимые удобства, однако ему туда "переход не светит" — такая "команда с самого верха".

Народный депутат Александр Дубинский находится под стражей в следственном изоляторе с 14 ноября. Его удерживают в общей камере, то есть проживает он в ней не один, и бесплатной, то есть "без особых удобств". Об этом сам Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, который временно ведет его адвокат.

Из мебели в камере Лукьяновского арестного дома, по словам Дубинского, есть подвесной шкафчик, прибитый к стене стол, вешалка на шесть крючков, табурет и нары.

"Из электроприборов в нашей комнате только чайник. Холодильника, СВЧ, телевизора нет. Средства связи запрещены", — отметил нардеп.

Дубинский добавил, что для передачи информации во "внешний мир" в камере СИЗО есть листок с ручкой, или "тюремная почта", однако ею, как отметил нардеп, он пока не научился пользоваться.

"Туалет есть, и даже за какой-то условной перегородкой. Есть умывальник, но без горячей воды", — рассказал Дубинский.

По его словам, душа в камере нет, пользоваться можно общим, куда разрешают ходить один раз в неделю.

"Платная камера" Дубинскому "не светит"

"Знающие люди говорят, что в так называемых "платных камерах" все эти удобства есть, только мне туда переход не светит — такая команда с самого верха", — заявил народный депутат.

В камере, как отметил Дубинский, относительно тепло, "под двумя одеялами можно вполне хорошо спать".

Нардеп находится под особым режимом надзора

Однако, по словам депутата, плохо то, что ночью в камере не выключают свет.

"Это потому, что имею особый режим надзора, который так и называется "поднадзорный". Одна из его прелестей, что на прогулку меня водят отдельно, чтобы я ни с кем не пересекался и не имел пагубного влияния", — рассказывает нардеп.

Что об условиях содержания Дубинского говорят в Министерстве юстиции Украины

Напомним, ранее департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий содержания нардепа. По их информации, Дубинский находится в стандартной (не платной) камере вместе с еще одним заключенным.

В Минюсте отмечают, что депутат имеет индивидуальное спальное место и необходимый комплект постельного белья.

На вопрос журналистов, имеет ли нардеп какие-то привилегии в СИЗО в связи со своим статусом, ведомство отметило, что это запрещено законодательно.

Александр Дубинский: детали дела

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили о начале уголовного производства против народного депутата Александра Дубинского. В частности, политика подозревают в госизмене по ст. 111 Уголовного кодекса.

Правоохранители рассказали о некоторых деталях дела фигуранта. Согласно данным следователей, Дубинский имел кличку "Буратино" и, как подозревают, использовался российскими агентами для расшатывания ситуации в стране, для информационных спецопераций против участников Революции Достоинства и для влияния на американские президентские выборы.

Руководил группой украинцев, которые воплощали в жизнь российские планы, Андрей Деркач — экс-нардеп, которого также подозревают в госизмене и работе на ГРУ России.

В 2019 году Дубинского избрали своим представителем в парламенте жители избирательного округа №94 в Обухове Киевской области. Одним из его соперников был Виктор Романюк, народный депутат 7 созыва от партии "Народный фронт". В том же округе баллотировался Игорь Кононенко, который после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года вышел из БПП.

Напоминаем, в начале сентября подозрение в госизмене получил нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Аналогичное расследование продолжается против экс-нардепа и экс-прокурора Рената Кузьмина, рассказали СМИ.